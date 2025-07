Governo de SP acolhe quase mil pessoas em abrigo emergencial contra o frio

O Governo de São Paulo acolheu 978 pessoas em situação de rua entre a noite do dia 2 até a manhã desta sexta-feira (11) no abrigo solidário instalado na estação Pedro II do Metrô, no centro da capital. A ação, realizada em meio ao frio intenso que atinge o estado, é coordenada pela Defesa Civil do Estado, em parceria com o Fundo Social de São Paulo e o Metrô. No mesmo período, durante as madrugadas, 625 pessoas permaneceram abrigadas — sendo 1 criança e cinco animais de estimação.

O espaço oferece colchões, cobertores, alimentação e acolhimento humanizado. Os pets também são bem-vindos e recebem o cuidado necessário. Pela manhã, os acolhidos recebem um ticket para tomar café no restaurante Bom Prato da Rua 25 de Março.

A prorrogação do funcionamento do abrigo foi motivada pela permanência da massa de ar fria e seca que provoca a queda nas temperaturas em diversas regiões do estado. Nesta sexta-feira (11), São Paulo amanheceu com sensação de frio, e regiões do leste registraram nevoeiros nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, o tempo permanece firme e o sol aparece entre poucas nuvens, favorecendo a elevação da temperatura até o início da tarde. No entanto, a sensação de frio deve retornar ao anoitecer na maioria dos municípios.

As regiões de Itapeva, Sorocaba, Campinas e áreas próximas ao litoral terão máximas entre 20°C e 25°C, enquanto as demais regiões devem atingir entre 26°C e 28°C. A umidade relativa do ar será baixa em boa parte do território paulista, com índices abaixo de 30% fora da faixa leste — por isso, é importante manter atenção à hidratação.

Diante das baixas temperaturas, o Governo de São Paulo reforça a importância de ações de acolhimento que priorizem a proteção de pessoas em situação de rua, idosos, crianças e demais grupos vulneráveis.