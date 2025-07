Com início das férias escolares, ações preventivas e orientações do Corpo de Bombeiros fortalecem segurança

Aflexibilização das rotinas e o aumento das atividades de lazer durante o período de férias escolares elevam o risco de acidentes, principalmente com crianças. Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) reforça a necessidade de cuidados redobrados e intensifica as orientações à população para a prevenção de incidentes, especialmente em ambientes aquáticos e dentro de casa, onde os riscos aumentam consideravelmente neste período.

O comandante-geral do CBMRO, coronel Nivaldo Azevedo, destacou a importância da supervisão direta de crianças em ambientes como piscinas, balneários e cachoeiras. “Nos locais com água, a presença de um adulto atento é essencial, assim como a atuação de guarda-vidas habilitados. Já em trilhas ou ambientes de aventura, é necessário o uso de equipamentos de segurança e acompanhamento de profissionais capacitados.”

ORIENTAÇÕES

Durante o período de férias, os ambientes internos das residências também demandam cuidados redobrados. O Corpo de Bombeiros reforça a importância de medidas preventivas para evitar acidentes com crianças, que passam mais tempo em casa. Ações como proteger tomadas, manter produtos químicos guardados em locais altos e trancados, instalar grades de segurança em escadas e janelas, além de retirar objetos perigosos do alcance dos pequenos, são fundamentais para garantir um ambiente doméstico mais seguro. “A cozinha, os banheiros e áreas com escadas são pontos críticos que exigem atenção permanente. A atenção nos detalhes pode prevenir acidentes”, ressaltou o comandante-geral do CBMRO.

INVESTIMENTOS

Piscina será utilizada no treinamento operacional do Corpo de Bombeiros

Para fortalecer a atuação preventiva e a qualificação dos militares, o governo de Rondônia entregou, no dia 30 de junho, uma nova piscina no Centro de Treinamento Operacional do Corpo de Bombeiros, em Porto Velho. A piscina tem 6 metros de profundidade e será usada exclusivamente para a formação e capacitação de bombeiros militares.

Além disso, ainda este ano, também foi inaugurado em Porto Velho, um moderno Centro de Ensino do CBMRO, com salas de aula, biblioteca, alojamentos e espaços para simulações práticas. No mesmo ato, o governo entregou 10 viaturas de resgate, um caminhão-baú para a Defesa Civil e mais de 7.500 equipamentos de proteção individual, totalizando cerca de R$ 19,1 milhões em reforço à corporação.

AÇÕES EDUCATIVAS

O Corpo de Bombeiros realiza ações educativas contínuas durante o ano, como palestras em escolas e visitas guiadas aos quartéis, onde são abordadas boas práticas de prevenção. “A educação é o caminho mais eficaz para salvar vidas. Crianças bem orientadas se tornam agentes multiplicadores de segurança dentro de casa”, acrescentou o o comandante-geral do CBMRO.

Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia pode ser acionado pelo 193, pelo app Cidadão RO, ou pelas redes da Sesdec (Telegram, Facebook e Instagram). Essas ferramentas facilitam o acesso rápido aos serviços oficiais.

Fonte

Texto: Jane Carvalho

Fotos: Ésio Mendes

Secom - Governo de Rondônia