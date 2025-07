Café de Rondônia é destaque nacional com aumento de produção, valorização do mercado e apoio do governo de RO

Acafeicultura de Rondônia vive um de seus melhores momentos. Com produção recorde, qualidade reconhecida e valorização crescente, o estado se consolida como uma das principais referências do Brasil no cultivo do café robusta (Coffea canephora). Essa conquista é resultado direto do compromisso do governo de Rondônia, aliado ao trabalho técnico permanente da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), presente em todas as regiões do estado.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rondônia produziu 3,1 milhões de sacas de café beneficiado em 2024, mantendo-se como o 5º maior produtor de café do Brasil e o 2º maior na produção de robusta, atrás apenas do Espírito Santo. O estado responde por cerca de 10% da produção nacional.

Mais de 12 mil famílias são acompanhadas com assistência técnica da Emater-RO

Atualmente, a Emater-RO conta com 85 unidades operacionais distribuídas em todos os municípios, com uma equipe de cerca de 400 extensionistas e técnicos que garantem o atendimento direto a milhares de produtores rurais. Só na cafeicultura são mais de 12 mil famílias acompanhadas, com presença marcante em regiões produtoras, como: Alta Floresta d’Oeste, Cacoal, Rolim de Moura, Ouro Preto d’Oeste, Nova Brasilândia d’Oeste, Buritis e a região do Cone Sul.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a conquista é motivo de orgulho e demonstra a competitividade do café rondoniense no mercado global. “O café de Rondônia representa geração de emprego, renda e oportunidade em cada município. O governo tem trabalhado para garantir apoio, crédito, assistência e novos mercados para valorizar ainda mais quem atua no campo”, salientou.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL

A produtividade nas propriedades assistidas pela Emater-RO surpreende, ultrapassando 55 sacas por hectare e chegando a mais de 100 sacas em propriedades com sistemas intensivos. Isso só é possível graças à atuação local dos técnicos que acompanham desde o preparo do solo até a colheita, levando tecnologia, orientações de manejo, boas práticas agrícolas e incentivo ao uso de mudas de qualidade.

Segundo o diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, o grande diferencial é estar próximo do produtor. “Temos escritórios em todos os municípios, extensionistas que conhecem cada realidade local, cada produtor. Isso faz toda a diferença. É a presença no campo que garante que o conhecimento chegue onde precisa chegar”, destacou.

RECONHECIMENTO E MERCADOS VALORIZADOS

Rondônia foi o primeiro estado da Região Norte a conquistar uma Indicação Geográfica (IG) para seu café robusta, concedida em 2021, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A conquista abrange 15 municípios, fortalecendo o valor agregado do produto, destacando a qualidade e a identidade regional do café rondoniense.

De acordo com o engenheiro agrônomo da Emater-RO, Fausto Lima, Rondônia produziu 2,5 milhões de sacas de café robusta em 2024. “Esse é o dado oficial da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) levantado em parceria com a Emater”, explicou. Desse total, 584 mil sacas foram destinadas à exportação, gerando uma receita superior a US$ 130 milhões, segundo dados do Comex Stat ,do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Rondônia é o primeiro estado da Região Norte a conquistar uma Indicação Geográfica (IG) para café robusta

“Esse café leva a marca do produtor familiar, do extensionista que orienta, do técnico que acompanha e do governo do estado que apoia. Cada saca que sai daqui carrega a história de famílias que acreditam no campo”, reforçou o diretor-presidente da Emater-RO.

PREMIAÇÕES E PROGRAMAS

O Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café (Concafé) chega à sua 10ª edição, mobilizando centenas de produtores dos municípios atendidos pelas unidades operacionais da Emater-RO em todo o estado. As inscrições para o concurso ainda estão abertas e podem ser realizadas até o dia 15 de agosto.

Já o projetoDegusta Café 80+leva capacitação técnica aos produtores rurais, incluindo os das comunidades indígenas, incentivando a busca por cafés especiais com pontuação internacional. “A Emater é quem faz a ponte entre o produtor e o mercado. Nosso trabalho é valorizar quem vive da terra e mostrar ao Brasil que Rondônia tem café de qualidade, sustentável e competitivo”, afirmou o diretor-presidente da Emater-RO.

Com presença local forte, políticas públicas sérias e produtores dedicados, Rondônia se consolida como potência nacional na cafeicultura robusta, transformando a vida de milhares de famílias em cada canto do estado.

Fonte

Texto: Wania Ressutti

Fotos: Irene Mendes

Secom - Governo de Rondônia