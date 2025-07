Governo de RO e Prefeitura de Porto Velho firmam cooperação para fortalecer combate às queimadas

Ogoverno de Rondônia firmou na quarta-feira (9), um Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Porto Velho para fortalecer a atuação conjunta no combate às queimadas e na proteção do meio ambiente. A parceria marca a expansão do projetoSentinela, uma solução tecnológica desenvolvida pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), que agora avança para atuação também em nível municipal.

O acordo prevê, entre outras ações, a integração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) ao Centro Integrado de Operações (Ciop), de onde serão coordenados os atendimentos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a medida amplia a estrutura de monitoramento e resposta rápida aos focos de incêndio na área urbana e rural da Capital, promovendo uma atuação articulada entre órgãos estaduais e municipais.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente será integrada ao Ciop de onde serão coordenados os atendimentos

Segundo o superintendente da Setic, Delner Freire, o projeto vem sendo aperfeiçoado desde 2023, com foco em uma atuação cada vez mais preventiva e inteligente. “A Setic desenvolveu a tecnologia doSentinelacom base em dados do Painel do Fogo do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), e hoje temos uma ferramenta que informa em tempo real os focos de incêndio, orientando a atuação dos bombeiros”, explicou.

O projetoSentinelaconta com o apoio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e do Ministério da Defesa, por meio do Censipam, que são parceiros fundamentais na operação e ampliação da ferramenta em todo o estado.

Conforme o secretário-adjunto da Sema, Gilvan Elias, a adesão ao projeto representa um passo decisivo para melhorar a qualidade de vida da população de Porto Velho. “A parceria vai nos permitir monitorar de forma preventiva as queimadas, atuando com agilidade e estrutura. Teremos suporte digital pela Setic e físico com a Sesdec, o que faz toda a diferença para evitar a poluição atmosférica e garantir mais saúde para a população”, reforçou.

Durante a solenidade, o secretário da Sesdec, Felipe Bernardo Vital, salientou a importância da integração dos atendimentos no Ciop. “Essa estrutura unificada vai evitar falhas de comunicação e permitir respostas ainda mais rápidas. A ideia é facilitar o contato da população com os órgãos de emergência e garantir que cada foco de incêndio tenha uma resposta eficiente.”

Demonstração da interface do sistema Sentinela

PROJETO SENTINELA

Desenvolvido pela Setic, o projetoSentinelautiliza tecnologias como sensores remotos, satélites,machine learninge análises de dados em tempo real para acompanhar a ocorrência de queimadas em todo o território rondoniense. As informações são obtidas do Painel do Fogo, ferramenta do Censipam, e cruzadas automaticamente por um sistema inteligente.

O sistema já emitiu mais de 3 mil alertas desde sua implantação como projeto-piloto em 2024, contribuindo diretamente com o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO). Agora, com a entrada da prefeitura de Porto Velho, a tecnologia será utilizada também nas ações municipais de fiscalização ambiental.

Além do envio automatizado de alertas, o plano de trabalho da cooperação prevê o uso de painéis dinâmicos de acompanhamento, a capacitação contínua das equipes envolvidas, criação de um canal unificado de denúncias e a ampliação do projeto para novos parceiros, fortalecendo a rede estadual de proteção ambiental.

Fonte

Texto: Beatriz Galvão

Fotos: Izaias Silva e Mateus Gonçalves

Secom - Governo de Rondônia