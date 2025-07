Educação divulga lista de estudantes que farão as provas de seleção para o Prontos pro Mundo na segunda-feira (14)

As provas de seleção do Prontos pro Mundo devem ser realizadas entre os dias 4 e 8 de agosto, nas próprias escolas estaduais. Foto: Divulgação/Governo de SP

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulga na próxima segunda-feira (14) a lista de estudantes habilitados a participarem da prova de seleção do Programa Prontos pro Mundo. Essa é uma das etapas para a classificação dos 500 alunos da rede estadual que embarcarão rumo a um intercâmbio de três meses em países de língua inglesa no primeiro semestre de 2026.

Estudantes e escolas que estão na expectativa poderão conferir a lista de aptos para as provas no portal da Secretaria, em www.educacao.sp.gov.br e do Prontos pro Mundo, em www.prontospromundo.educacao.sp.gov.br/ .

De acordo com as regras do Programa Prontos pro Mundo, serão habilitados a participarem das provas, os estudantes que:

Estão matriculados na 1ª série do Ensino Médio neste ano;

Fizeram as provas do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) em 2024, quando eram estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental;

Ter registrado ao menos 90% de frequência escolar no ano passado;

Conquistaram o certificado no nível 3 (ou superior) no curso de inglês online oferecido pela Secretaria da Educação.

A partir deste ano, a Educação ampliou a possibilidade de participação para estudantes que, no Ensino Fundamental, estavam matriculados desde o 6º ano nas redes municipais de ensino público do estado. “A decisão foi motivada pelo fato de que, em parte das cidades paulistas, essa etapa de ensino é oferecida exclusivamente pelas prefeituras. Assim, o Governo do Estado poderá alcançar a meta de enviar para o intercâmbio representantes das 644 cidades paulistas com escolas de Ensino Médio”, afirma o secretário-executivo da Educação, Vinicius Neiva.

As provas de seleção do Prontos pro Mundo devem ser realizadas entre os dias 4 e 8 de agosto, nas próprias escolas estaduais. Antes disso, nos dias 24 e 31 de julho, a equipe do programa organiza uma formação para professores aplicadores da prova.

O resultado e a seleção dos 500 classificados para a viagem do primeiro semestre do ano que vem deve ser divulgado até o fim de agosto.

Por meio do Programa Prontos pro Mundo, a Secretaria da Educação deve enviar, anualmente, 1.000 estudantes que frequentarão aulas nas escolas de high school, etapa semelhante ao Ensino Médio brasileiro e ficarão hospedados em casas de família. Na madrugada da próxima segunda-feira (14), 40 estudantes do grupo dos primeiros 500 selecionados do programa partem para uma jornada de três meses na Austrália.



Os embarques dos 500 estudantes que completam os 1.000 alunos de 2025 devem acontecer a partir do mês de setembro.