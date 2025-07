Governo de RO realiza formatura de 800 estudantes no Proerd e reforça ações de prevenção às drogas e à violência

erca de 800 estudantes do Ensino Fundamental de escolas de Porto Velho participaram, na quarta-feira (9), da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), realizada pelo governo de Rondônia, com a participação de familiares, professores, autoridades e instrutores da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO). A solenidade aconteceu em uma instituição religiosa, na capital.

O programa visa orientar crianças e adolescentes a fazerem escolhas seguras, resistir às drogas e valorizar a cidadania. Durante o primeiro semestre deste ano, alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, Escola Estadual Casa de David, Colégio Santa Marcelina e Escola Estadual Branca de Neve participaram de aulas dinâmicas sobre autoestima, convivência e respeito às leis, ministradas pelos instrutores sargentos da PM, Sandro Lessa e Cleiton Gomes, fortalecendo o vínculo entre escola, comunidade e segurança pública.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a expansão do Proerd representa um grande passo na proteção de crianças e jovens de Rondônia. “Já são mais de 300 mil alunos que passaram pelo programa, e hoje temos cerca de 800 novos formandos. É um trabalho que chega não só à Capital, mas também aos municípios, crescendo a cada ano. Isso mostra o compromisso da gestão estadual, que vai além da segurança nas ruas e investe também na prevenção e educação das crianças”, enfatizou.

O comandante-geral da PMRO, coronel PM Régis Braguin, destacou a alegria em ver tantos alunos dizendo não às drogas e à violência. “Este programa representa um importante pilar da prevenção, complementando o trabalho ostensivo realizado pela Polícia Militar. Mais do que combater, queremos evitar que os jovens se aproximem da criminalidade, formando cidadãos conscientes desde cedo. Esse sucesso mostra a força do Proerd e o compromisso da Polícia Militar em proteger e orientar as crianças para um futuro melhor.”

Entre os formandos, a estudante do 5º ano do Colégio Santa Marcelina, Sophia Hadassa, de 11 anos, compartilhou o aprendizado. “O Proerd ensinou que podemos dizer não às drogas e que não devemos ter medo de fazer o que é certo, devemos sempre analisar bem as nossas escolhas, pois toda escolha tem uma consequência”, disse.

A titular da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, participou da cerimônia e destacou as iniciativas do governo voltadas à proteção da infância e adolescência. “Por meio do programaCriança Protegida, o governo do estado fortalece de forma decisiva a rede de proteção às crianças e adolescentes, integrando ações como o Proerd e o Policial Mirim. Dessa forma, conseguimos afastá-las do mundo do crime e garantir um futuro mais seguro e promissor”, ressaltou.

A formatura dos alunos que participaram das atividades do Proerd reflete o compromisso do governo de Rondônia com a promoção da cidadania, consolidando a escola como espaço de diálogo, prevenção e conscientização. Ao final da cerimônia, os estudantes receberam os certificados e dois deles foram premiados com bicicletas em um sorteio especial.

Fonte

Texto: Jane Carvalho

Fotos: Ésio Mendes

Secom - Governo de Rondônia