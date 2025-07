Monitoramento e regularização ambiental são fortalecidos com ampliação de parcerias

Com o objetivo de fortalecer a cooperação técnica entre órgãos estaduais em temas prioritários para o desenvolvimento sustentável da Amazônia rondoniense, o governo do estado recebeu na quarta-feira (9), por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), a visita institucional da Secretaria Especial de Integração do Estado de Rondônia em Brasília (Sibra). A secretaria é responsável por apoiar a articulação das ações estratégicas do governo de Rondônia em nível nacional e internacional.

A programação incluiu uma reunião técnica no Laboratório de Geociências da Sedam, onde foram discutidas as potencialidades do Geoportal do governo de Rondônia, ferramenta estratégica que consolida dados geoespaciais sobre o território estadual, promovendo maior transparência e eficiência na gestão pública.

Durante o encontro, foram apresentadas e debatidas as iniciativas da Sedam voltadas à implementação e fortalecimento do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa de Regularização Ambiental (PRA), além das ações de monitoramento ambiental da cobertura florestal, desmatamento e queimadas. A equipe da Secretaria de Integração também conheceu de forma mais aprofundada a estrutura e atuação do Laboratório de Geociências, responsável pelo processamento e análise de dados de sensoriamento remoto, alertas de desmatamento e mapeamento de cobertura e uso da terra.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a articulação entre os órgãos estaduais fortalece as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. “Reforçar a integração entre nossas secretarias é essencial para garantir que Rondônia avance de forma alinhada com as agendas nacionais e internacionais. A cooperação técnica é um instrumento valioso para construirmos soluções eficazes que respeitem o meio ambiente e promovam o crescimento do estado”, enfatizou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, destacou a importância da integração entre as secretarias para fortalecer as políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à governança ambiental. “A visita reforça nosso compromisso conjunto na promoção de políticas públicas integradas e inovadoras, que ampliem a governança ambiental, valorizem nosso patrimônio natural e fortaleçam o posicionamento de Rondônia nas agendas climáticas, ambientais e de desenvolvimento sustentável, tanto no cenário nacional quanto internacional.”

Fonte

Texto: Jorge Fernando

Fotos: Arquivo Sedam

Secom - Governo de Rondônia