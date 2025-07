Governo de RO leva serviços essenciais para população de Rolim de Moura em mais uma edição do programa Rondônia Cidadã

Depois de 1.033 atendimentos realizados nos dias 5 e 6 de julho, no distrito de Nova União, em Corumbiara, o Rondônia Cidadã chega em Rolim de Moura neste fim de semana (12 e 13/7). O município receberá uma edição especial, realizada em parceria com o Poder Judiciário do Estado de Rondônia (TJRO), por meio do programa Justiça Rápida. Atendimentos de saúde, emissão de documentos pessoais e orientações jurídicas serão alguns serviços ofertados para a população local. Além disso, haverá ações de educação ambiental e atividades recreativas para as crianças.

O programa é desenvolvido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), e conta com a parceria de outros órgãos, tais como Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO).

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou que o programa aproxima o governo das pessoas. “ORondônia Cidadãé a demonstração prática de uma gestão acessível, que segue levando serviços essenciais para quem mais precisa, em todas as regiões do nosso estado.”

Para a secretária da Seas, Luana Rocha, oRondônia Cidadãé a consolidação de um governo que preza pela cidadania. “Cada edição do programa é uma oportunidade de transformar vidas por meio do acesso a direitos e serviços essenciais”, enfatizou.

Rondônia Cidadã em Rolim de Moura

Local: Instituição de ensino superior, localizada na Avenida 25 de agosto, nº 6.961, Bairro Centro

12/7 (sábado): atendimento das 8h às 16h

13/7 (domingo): atendimento das 8h às 12h

Fonte

Texto: Camila Rodrigues

Fotos: Rafael Mendes

Secom - Governo de Rondônia