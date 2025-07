Redução nos atendimentos de saúde por acidentes de trânsito reflete ações integradas do governo de RO

Dados do Sistema de Informações Hospitalares de Hospitais Públicos (HOSPUB) apontam redução nos atendimentos por acidentes de trânsito no Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, nos primeiros seis meses de 2025, em Porto Velho, se comparado com o mesmo período de 2024. O número de atendimentos por acidentes de trânsito na unidade apresentou uma queda de 17,7% neste período. Segundo o HOSPUB, de janeiro a junho de 2024, foram registrados 2.510 atendimentos, enquanto no mesmo período de 2025, o número caiu para 2.066 ocorrências.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o governo tem promovido ações articuladas entre as secretarias para garantir resultados efetivos na prevenção de acidentes e na promoção da saúde da população. “A redução dos atendimentos por acidentes de trânsito é reflexo do trabalho conjunto entre os órgãos estaduais, que têm unido esforços e investido em políticas públicas que salvam vidas.”

MEDIDAS INTEGRADAS

Esse resultado é fruto das medidas integradas com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), que em 2025 intensificou ações educativas e operacionais para ampliar ainda mais a segurança viária. Entre as iniciativas estão as campanhas Volta às Aulas, Carnaval Seguro e Maio Amarelo. Além disso, foram realizadas fiscalizações como a Lei Seca e a Operação Corta Giro, que contribuíram para a retirada de motoristas irregulares das vias e o reforço da segurança nas ruas.

Ações educativas e operacionais foram intensificadas em 2025

Paralelamente, convênios com prefeituras possibilitaram a implementação de sinalização viária, unindo educação, fiscalização e engenharia de tráfego em um esforço conjunto para prevenir acidentes de trânsito e salvar vidas.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, salientou que o Departamento atua de forma ampla com o objetivo de reduzir os sinistros e, consequentemente, preservar cada vez mais vidas no trânsito. “As ações são muitas, e têm surtido grandes resultados, entre eles a redução de 11% no número de acidentes com vítimas não fatais no último ano. Queremos avançar ainda mais e, para isso, continuamos trabalhado.”

MUDANÇA NO PERFIL

A análise dos atendimentos por acidentes de trânsito registrados no Hospital João Paulo II também revela mudanças no perfil dessas ocorrências no primeiro semestre de 2025. Com base nos dados do HOSPUB, observa-se queda em diversas modalidades de acidentes, enquanto outras mantiveram estabilidade.

Entre janeiro e junho de 2025, os atendimentos por acidentes envolvendo automóveis somaram 128 casos, representando uma redução de 41,55% em relação ao mesmo período de 2024. Também houve queda de 22,86% nos acidentes com bicicletas, que passaram de 175 para 135 ocorrências nesse período de comparação. Já os acidentes com motocicletas, que historicamente representam a maior parte dos atendimentos, apresentaram uma redução de 15,53%, totalizando 1.687 casos em 2025, frente aos 1.997 registrados nos seis primeiros meses de 2024.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, evidenciou que essa redução representa não apenas um avanço estatístico, mas um reflexo direto de políticas públicas bem estruturadas na educação no trânsito e na promoção da saúde. “Estamos diante de um cenário de atuação integrada, com investimentos em medidas que salvam vidas e protegem a integridade da população. A saúde pública se fortalece com a redução dos acidentes de trânsito, permitindo uma resposta mais eficiente e ágil aos pacientes.”

