Aos 87 anos, bombeiro aposentado leva 5 ouros nos ‘Jogos Olímpicos’ das polícias

Preparo físico, resistência e rapidez. Mesmo 37 anos depois da sua aposentadoria do Corpo de Bombeiros de São Paulo, o coronel Taneo Campos não perdeu as habilidades que o tornaram um grande herói na corporação. O militar ganhou cinco medalhas de ouro e uma de prata nas provas de natação realizadas durante o “World Fire and Games”, considerado os “Jogos Olímpicos” policiais. Este ano, o torneio foi realizado em Birmingham, no Alabama (Estados Unidos), entre os dias 27 de junho e 6 de julho.

O sorriso no rosto ao subir no pódio parecia de alguém que havia ganhado a prova pela primeira vez. Mas, desde quando iniciou a carreira após ir para a reserva, já conquistou mais de 40 títulos, sendo esse a sua 13º participação no evento mundial. Nos EUA, as medalhas de ouro saíram nas provas dos 200, 100 e 50 metros livres, e nos 100 e 50 metros costas, além da prata conquistada na prova de revezamento — todas na categoria acima de 70 anos.

“Enquanto eu estiver andando na Terra, vou continuar competindo. É um desafio que imponho a mim mesmo todos os dias”, disse Campos, de 87 anos. Para o coronel, o segredo para se manter em forma passa por uma boa alimentação e exercícios físicos. “Faço academia todos os dias e natação três vezes por semana. Aqui não tem tempo ruim”, brincou o militar .

Morador de Água da Prata, na região de São João da Boa Vista, Campos iniciou sua carreira militar em 1958 como guarda-vidas e depois serviu a 1ª Companhia de Bombeiros de Santos. Após passagens pelo 32º Batalhão do Interior (responsável pelos municípios da Baixada Santista, na época) e pelo antigo 2º Grupamento de Busca e Salvamento, encerrou a trajetória no 1º Grupamento de Bombeiros, no centro de São Paulo.

Enquanto estava na ativa, foi um dos precursores do curso que ensinava as técnicas de salvamentos em altura para outros bombeiros. No lado esportivo, competia em jogos internos da corporação, além de ter ajudado a realizar o primeiro campeonato internacional de taekwondo de Santos.

“Sempre estive em atividade e não queria parar. Quando me aposentei, um amigo meu que também era bombeiro me apresentou os ‘Jogos Olímpicos’ que reuniam agentes da segurança pública de todo o mundo. Tomei gosto pelo torneio, tanto que nunca mais deixei de competir”, explicou Campos.

Mesmo sendo um atleta da natação, o coronel ainda tem uma medalha de prata no currículo no atletismo quando correu na prova de revezamento 4×400. O feito aconteceu em 2001, na cidade de Barcelona, na Espanha, quando um atleta se lesionou momentos antes de entrar na pista.

Toda sua história de vida e trajetória esportiva serão contadas pelo coronel no livro “Memórias de um bombeiro”, com lançamento previsto para o final deste ano. “O Corpo de Bombeiros me deu tudo o que eu precisava. Só tenho que agradecer por todo esse tempo e pelas oportunidades que me deram”, agradeceu o militar.