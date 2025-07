Inscrições para cursos profissionalizantes seguem até o dia 17 de julho, em Porto Velho

Aeducação empreendedora visa complementar a formação do estudante na busca por soluções inovadoras e a criação de negócios, conforme as demandas do mercado de trabalho. O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas para cursos que motivam o estudante a investir no empreendedorismo. Os interessados podem se inscrever pelo link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursosde-formacao-inicial-012-2025-presencial-etec-porto-velho/

EMPREENDER EXIGE

Foco

Desenvolver a capacidade de identificar oportunidades, criar negócios e inovar.

Objetivo

Estimular a criação de empresas, a geração de empregos e o desenvolvimento econômico.

Habilidades

Criatividade, capacidade de liderança, resolução de problemas, visão estratégica, gestão de riscos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, incentivar o estudante a empreender amplia a estratégia da gestão estadual, que investe no empreendedorismo, através de diversas iniciativas como o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado (Proampe), a plataforma digitalRondônia Tem Tudoe o Hub.RO, além de eventos como a Feira do Empreendedor. “Essas ações objetivam fortalecer os pequenos negócios, oferecer suporte financeiro e tecnológico, promovendo a visibilidade dos empreendimentos locais. Dessa forma, preparar o aluno para abrir o próprio negócio faz parte dessa estratégia, que visa fortalecer o desenvolvimento econômico e social no estado”, ressaltou.

NOVOS HORIZONTES

Depois que fez o curso de Panificação, o morador do Bairro Aponiã, em Porto Velho, Ivan Ribeiro Santos de Melo, 33, começou a comercializar pães. Com a experiência de um ano vendendo a sua produção enxergou novos horizontes em outro segmento. “Agora, vendo acessórios para veículos. O ramo de vendas nos dá essa possibilidade de se reinventar e buscar mais desafios”, relatou.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, um significativo número de egressos da instituição decide empreender, porque ao se tornarem profissionais qualificados, se deparam com diversas oportunidades. “As escolas móveis de Panificação e Confeitaria; Imagem Pessoal; Piscicultura; e Mecânica de Motocicletas, por exemplo, registram um expressivo número de casos de sucesso no empreendedorismo”, destacou.

CURSOS OFERTADOS

Artesanato em Papel – Origami

Manicure e Pedicure

Barbeiro

Depilação

Jardineiro

Flores Gigantes

Maquiagem para Festa

Operador de Drone

Fonte

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque

Secom - Governo de Rondônia