Dia da Pizza: pizzaria de Ribeirão Preto é reformada com crédito do Banco do Povo Paulista

No Dia da Pizza, celebrado nesta quinta-feira (10), o Governo de São Paulo lembra histórias de quem transformou o prato em fonte de renda. É o caso do empreendedor Fábio Barusco, de Ribeirão Preto, que recorreu ao Banco do Povo Paulista, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, para estruturar a pizzaria que começou dentro da casa da mãe, durante a pandemia de Covid-19.

Com o primeiro empréstimo, Fábio, de 43 anos, conseguiu comprar um forno de esteira e aumentar a produção e qualidade. O segundo crédito do BPP foi destinado à reforma do novo espaço abrangendo pintura, troca de piso, instalação de coifa, além da aquisição de mesas, cadeiras e utensílios. A ampliação da estrutura permitiu ampliar a capacidade de atendimento, de 12 para 80 pessoas, e resultou em um crescimento de aproximadamente 200% nas vendas, de acordo com Fábio.

A Barusco Rock Pizza e Esfihas recebeu esse nome por influência do gosto musical da esposa e do próprio Fábio, que também é motociclista e foi produtor de eventos. Embora o crédito não tenha sido usado para investimentos relacionados à música, a paixão pelo rock ajudou a definir a identidade do negócio, que hoje oferece apresentações ao vivo aos em alguns fins de semana, com rock nacional e sucessos antigos do gênero, além de blues.

Os sabores mais pedidos são calabresa, frango com catupiry e portuguesa. Para o Dia da Pizza, Fábio prepara promoções especiais. No Dia do Rock, 13 de julho, a pizzaria terá música ao vivo para celebrar a data.

De acordo com levantamento da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), o setor de pizzarias no Brasil cresceu 7,25% em 2024 em relação ao ano anterior, registrando o menor número de fechamentos desde 2017. O estudo aponta que a região Sudeste concentra mais da metade dos estabelecimentos ativos.

Sobre o Banco do Povo Paulista

O Banco do Povo é uma iniciativa de microcrédito produtivo orientado que busca apoiar pequenos empreendedores formais e informais, promovendo a geração de emprego e renda. Possui três linhas de crédito: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro, com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil.