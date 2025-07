IBTM Americas: Governo de SP abre inscrições para levar empresas de turismo a feira de negócios no México

O Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, levará uma comitiva com autoridades, especialistas e empresas de turismo da capital paulista para a IBTM Americas, um dos maiores eventos mundiais do setor, que acontece nos dias 20 e 21 de agosto, na Cidade do México, no México, e que tem como um de seus focos os chamados “grandes eventos”.

A missão será realizada pelo Discover/Descubra São Paulo, programa da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR), em parceria com a InvestSP (agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado). O programa terá um estande para promover grande eventos que são sucesso de público e de movimentação financeira em São Paulo, como: Carnaval, celebrações regionais como São João, corridas de rua como a São Silvestre, Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, Réveillon na Paulista e eventos gastronômicos, entre outros.

Empresas interessadas em participar da comitiva devem consultar o regulamento do programa e se inscrever pelo site da InvestSP até 19 de julho. Os objetivos da missão são: permitir a troca de conhecimentos entre as empresas e entidades e outras companhias do mundo todo, promover São Paulo no cenário internacional, incentivar a geração de negócios e atrair investimento estrangeiro e visitantes para a capital paulista.

As empresas selecionadas para a missão contarão com um reembolso de até US$ 3 mil em despesas elegíveis, para custear até 50% dos gastos com a viagem. O programa ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

“Pela primeira vez, a Cidade de São Paulo estará na IBTM Americas, uma feira fundamental para conectar a capital dos eventos da América Latina aos principais destinos e promotores de eventos semelhantes no mundo. Nosso foco é buscar inspirações e criar oportunidades para expandir nossas conexões”, afirma o secretário municipal de Turismo de São Paulo, Rui Alves.

No ano passado, a IBTM Americas atingiu a marca de US$ 14 bilhões em projeção de negócios. A feira contou com 450 expositores e recebeu cerca de três mil profissionais do setor, de várias parte do mundo.

Discover/Descubra São Paulo

Lançado no começo de 2025, o programa busca destacar a capital paulista como um dos principais destinos turísticos e de negócios do Brasil e da América Latina. Só nas sete missões realizadas no primeiro semestre, a projeção inicial de geração de negócios pelas 19 empresas participantes chegou a R$ 80 milhões. Ainda em 2025, serão mais quatro missões internacionais e duas nacionais. Também estão abertas as inscrições para:

– Istanbul Tourism Fair – Turquia – 24 a 27 de setembro

– FIT Buenos Aires – Argentina – 26 de setembro a 1º de outubro

– ABAV Expo – Rio de Janeiro-RJ – 7 a 11 de outubro

– WTM Londres – Inglaterra – 3 a 7 de novembro

– Festuris – Gramado-RS – 5 a 10 de novembro

– ILTM Cannes – França – 30 de novembro a 5 de dezembro

Já foram realizadas missões para: Fitur Madrid (Espanha), ITB Berlin (Alemanha), SXSW (Estados Unidos), BTL Lisboa (Portugal), WTM Africa (África do Sul), ATM Dubai (Emirados Árabes) e WTM Latin América (São Paulo-SP).