Governo de SP autoriza construção de ponte que beneficia produção rural em Presidente Prudente

O Governo do Estado de São Paulo, através de uma parceria entre a Defesa Civil Estadual e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), autorizou na terça-feira (8) a construção de uma ponte na estrada rural PSP-435, em Presidente Prudente. A obra visa trazer novas melhorias à produção agrícola da região.



“A parceria da Defesa Civil com a Secretaria de Agricultura tem viabilizado que os investimentos em infraestrutura do governo de São Paulo cheguem também aos produtores rurais e moradores da área rural que se beneficiam de obras pequenas que fazem toda diferença para quem vive longe dos centros urbanos”, comenta o secretário de Agricultura, Guilherme Piai.

A construção atende a região do Distrito de Montalvão, no bairro Timburi, sobre o córrego da Onça, e terá investimento de R$ 1,7 milhão. A ponte trará grandes benefícios à área na produção rural, sobretudo no escoamento da produção de batata-doce.

“A ponte hoje é de madeira e já possui várias partes danificadas e desgastadas, oferecendo risco aos usuários. Cabe lembrar que ela está localizada num ponto estratégico e serve para escoamento da produção agrícola, sobretudo de batata-doce, que é abundante naquela região. Também é utilizada para passagem de veículos de transporte de alunos e de pacientes dos serviços de saúde”, ressaltou o prefeito de Presidente Prudente, Milton Carlos de Mello, o Tupã.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento também tem avançado com melhorias e investimentos visando o avanço na produção rural na região. Em junho, como parte do projeto Caravana 3D, a SAA promoveu um pacote de entregas totalizando um aporte de R$ 16 milhões para o agronegócio no oeste paulista.

Produção regional

A SAA certificou em 2025 a Indicação Geográfica (IG) da batata-doce em Presidente Prudente, reconhecimento que reforça a região como grande produtora do tubérculo, fomentando a competitividade, produtividade e o aumento de mídia espontânea à produção local. O processo foi encaminhado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) para análise final e reconhecimento oficial.

O estado de São Paulo é líder na produção nacional de batata-doce, com uma produção de 182 mil toneladas em áreas com mais de 10 mil hectares, e a região de Presidente Prudente é a principal produtora de SP, abastecendo não apenas ao Brasil, mas também mercados internacionais como o Mercosul e a Europa. São cerca de 180 produtores na área, englobando municípios como Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Caiabu, Martinópolis, Narandiba, Pirapozinho, Presidente Bernardes e Santo Expedito.

Conhecida também pela criação de carne bovina e de cana-de-açúcar, que representam 67% do valor de produção agropecuária (VPA) da região, a área de Presidente Prudente é a 9ª com o maior Valor da Produção Agropecuária (VPA) do estado de São Paulo, girando em torno de R$ 6 bilhões. O VPA representa o valor total da produção do setor agropecuário do estado.