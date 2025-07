Mulheres com deficiência podem se inscrever em curso gratuito de Liderança e Empoderamento Feminino do Governo de SP

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abriu as inscrições para o curso de Liderança e Empoderamento Feminino, do programa TODAS in-Rede. A ação faz parte da Escola da Inclusão, uma plataforma de cursos on-line e acessíveis, desenvolvida em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas até 28 de julho.

O curso é oferecido em plataforma virtual acessível, com recursos em Libras e audiodescrição, e certificação no fim do curso. As aulas acontecerão nos dias 04, 06, 11, 13 e 18 de agosto, das 19h às 22h.

“O TODAS in-Rede é fundamental para mulheres com deficiência, pois a violência de gênero ainda é uma realidade global. O curso oferece uma chance valiosa de conhecer seus próprios direitos e de compreender o quanto é importante buscar autonomia e independência”, aponta a coordenadora do programa, Caroline Reis.

Criado em 2020, o programa visa promover a autonomia e independência das mulheres com deficiência. Neste ano, o curso de Liderança e Empoderamento Feminino tem como novidade um segundo módulo que será disponibilizado exclusivamente às alunas que concluíram a capacitação inicial, dando continuidade ao processo de desenvolvimento e fortalecimento do protagonismo e autonomia da mulher com deficiência.

Serviço

Curso de Liderança e Empoderamento Feminino do programa TODAS in-Rede

Inscrições: até 28 de julho

Link para inscrição: https://bit.ly/CursoEmpoderamento2025

Aulas: Segundas e quartas-feiras (04, 06, 11, 13 e 18 de agosto), das 19h às 22h.