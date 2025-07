SP abre inscrições para Curso Básico de Libras com aulas ao vivo nesta terça (1º)

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), por meio da Escola da Inclusão, abre nesta terça-feira (1), às 10h, as inscrições para uma nova edição do Curso Básico de Libras, oferecido gratuitamente em plataforma online. Nesta fase, serão disponibilizadas oito turmas, cada uma com 70 vagas, com opções de aulas às segundas, quartas e sextas-feiras; às terças e quintas; ou aos sábados. As atividades terão início no dia 7 de julho e serão ministradas ao vivo por professores surdos.

Com carga horária total de 40 horas, o curso permite que os interessados escolham a turma desejada no momento da inscrição. Não é necessário preencher múltiplos formulários, já que não haverá sorteio. Após o cadastro correto, o estudante receberá por e-mail todas as instruções para acompanhar as aulas.

Podem participar pessoas com 18 anos ou mais. É obrigatória a utilização de câmera durante os encontros on-line, que ocorrerão pela plataforma Zoom. Para receber o certificado de conclusão, o aluno deverá ter, no mínimo, 75% de frequência e média final superior a 5,0 nas avaliações.

A capacitação, que faz parte da Escola da Inclusão, tem como objetivo preparar ouvintes para se comunicarem em Libras, possibilitando mais inclusão e interação com as mais de 592 mil pessoas surdas que vivem no estado de São Paulo, segundo dados do Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O conteúdo contempla os seguintes temas: O que é libras; Identidade surda; Cultura surda; Comunicação: surdo x ouvinte; Regionalismos na libras; Sistema de notação da libras; Alfabeto manual; Sinais pessoais; Cumprimentos/saudações; Condições climáticas; Advérbios de tempo e calendário; Singular e plural; Animais; Expressões faciais; Materiais escolares e de escritório; Pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos e interrogativos; Números: cardinais e quantidades; Dias da semana; Família; Sentimentos; Horas/duração; Ambientes da residência; Localidades; Direção/perspectiva; Meios de transporte; Profissões; Documentos; Verbos; Configurações de mão.

Serviço – Inscrições para o Curso de Libras Básico de Julho / 2025

Formulários de inscrição por turma serão abertos ao público no dia 1º de julho, às 10h, no site da Secretaria.