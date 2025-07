Apreensão de drogas aumenta mais de 50% no ano em São Paulo

O prejuízo financeiro às organizações criminosas com o volume total de droga recolhido no ano chega a quase R$ 500 milhões. Foto: Divulgação/Governo de SP

As forças de segurança apreenderam mais de 103 toneladas de drogas neste ano em todo o estado de São Paulo. A quantidade é 53% maior se comparada às apreensões realizadas entre janeiro e maio do ano passado, conforme os dados da Secretaria da Segurança Pública.

Apenas no mês de maio, o total de entorpecente apreendido chegou a 36,9 toneladas, superando o mesmo mês do ano anterior em 147%.

“A apreensão de drogas é uma das nossas estratégias de combate ao crime organizado, em especial, através da asfixia financeira. É fundamental que consigamos retirar os recursos dessas organizações criminosas, especialmente a cocaína, que sabemos ser a maior fonte de receita, para realmente impactar a capacidade de atuação das facções criminosas”, lembrou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Em cinco meses, a maior parte das apreensões foi de maconha, totalizando 75,8 toneladas. A maioria das apreensões aconteceu no interior do estado de São Paulo, com 70,5 toneladas do entorpecente. Na capital paulista, o total de droga apreendida foi 17,8 toneladas.

O prejuízo financeiro às organizações criminosas com o volume total de droga recolhido no ano chega a quase R$ 500 milhões, levando em conta o valor do entorpecente no mercado nacional.

“Nossas ações são pautadas por um planejamento operacional robusto, uso intenso da inteligência e aplicação de tecnologia. Essa abordagem tecnológica e de inteligência nos permite desarticular redes complexas e capturar lideranças criminosas envolvidas no tráfico”, completou o secretário.