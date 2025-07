Palácio dos Bandeirantes recebe exposição de projetos finalistas para o Novo Centro Administrativo de SP

A partir desta segunda-feira (30), o Palácio dos Bandeirantes recebe a exposição de projetos arquitetônicos para a nova sede do Governo de SP. A mostra é do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo (IABsp), e traz as propostas apresentadas no Concurso Nacional de Estudo Preliminar de Arquitetura para a implantação do Novo Centro Administrativo do Campos Elíseos, bairro central da capital paulista.

“O novo centro administrativo do Governo é o maior plano de urbanização feito em São Paulo nos últimos tempos. Para investir na recuperação do centro, não adiantava só ter medidas paliativas. Era preciso uma mudança estrutural. O concurso arquitetônico para a escolha do projeto foi inédito no país e o projeto foi aprovado por unanimidade”, destaca o secretário especial de Projetos Estratégicos, Guilherme Afif Domingos.

Com curadoria e expografia do Estúdio Papaya, a mostra, que já esteve em cartaz na sede do IABsp, traz os três projetos finalistas do Concurso, encerrado em agosto de 2024, incentivando os visitantes a participarem do debate sobre arquitetura, urbanismo e os rumos da cidade.

“Em um concurso, o compromisso com o debate se firma de saída, ao se trazer a público dados sobre a proposta, com textos e informações organizadas e disponibilizadas sobre determinada ideia. Estabelece-se um diálogo na sociedade, que passa a ter conhecimento e se apropriar do que se planeja executar, sendo agente no processo. Diante da proposta para a criação de um centro administrativo estadual, somos instigados a pensar limites, contradições e potencialidades”, declarou a Presidente do IABsp, Raquel Schenkman.

O projeto vencedor do Concurso é do escritório Ópera Quatro Arquitetura Ltda, e preocupa-se em integrar a paisagem com as novas construções, ampliando a fruição pública dos espaços, estabelecendo conexões entre os usuários e o território.

A exposição fica aberta ao público até 25 de julho, mediante agendamento através do e-mail [email protected] . Mais informações no site www.acervo.sp.gov.br .

Sobre o Projeto

O projeto para a nova sede propõe a unificação administrativa do Governo do Estado de São Paulo, facilitando a coordenação e operação das atividades administrativas, impulsionando o desenvolvimento das políticas-públicas estaduais. A escolha da região central para o projeto também possibilitará o desenvolvimento socioeconômico do espaço, reenfatizando o compromisso da gestão governamental com a requalificação urbana e a valorização do patrimônio histórico da região.

Na última terça-feira (24), foi publicado o edital de concessão administrativa do Novo Centro. Com investimento estimado em mais de R$ 5,4 bilhões, a iniciativa integra o Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). A nova estrutura terá capacidade para cerca de 22,7 mil servidores, distribuídos em sete edifícios e dez torres. O complexo contará também com teatro, auditórios, salas multiuso e outros espaços.

Painel de exposição de projetos do Novo Centro Administrativo. Foto: Divulgação/Governo de SP

