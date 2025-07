Homicídios têm 3ª queda no ano e chegam ao menor número em todo o estado de SP

Os homicídios e latrocínios apresentaram quedas históricas no número de casos no Estado de São Paulo. Os dados da Secretaria da Segurança Pública indicaram que houve o menor número de crimes no território paulista desde 2001, quando as ocorrências passaram a ser contabilizadas.

Houve 1.029 homicídios dolosos entre janeiro e maio deste ano, 12 crimes a menos em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação apenas com o mês de maio, a quantidade caiu de 195 para 190 neste ano, redução de 2,5%.

Em 2025, apenas o mês de abril registrou uma ligeira variação nas mortes intencionais em todo o estado. Nos demais meses, foram as menores taxas de homicídios dolosos da série histórica.

A maior queda em cinco meses aconteceu no interior paulista. O percentual reduziu 10,9% em comparação a 2024, chegando a 602 registros.

Latrocínios seguem em queda

Desde fevereiro, os latrocínios seguem em tendência de queda em todo o estado. No acumulado do ano, foram 58 roubos seguidos de morte, queda de 26,5% se comparado aos 79 casos que aconteceram em 2024.

É a primeira vez na história que o crime fica abaixo de 60 casos nos primeiros cinco meses do ano.

Na comparação mensal, os casos caíram de 19 (em maio do ano passado) para sete latrocínios (em maio deste ano), sendo a maior redução para um mês no ano vigente.

O interior do estado foi a região onde houve a maior queda nos latrocínios no acumulado do ano, chegando a 45%. Até maio, aconteceram 22 crimes, contra 40 em 2024.

Feminicídios e estupros

As Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) registraram 107 casos de feminicídios em cinco meses, sendo 26 em maio.

Também foram elaborados 6.220 boletins de denúncias de estupro até maio, com 1.184 registros no último mês — redução de 4,9% no comparativo mensal com 2024.