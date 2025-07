Interior tem queda de roubos e furtos; apreensão de drogas aumenta

O interior de São Paulo registrou queda em todos os principais indicadores de crimes patrimoniais nos primeiros cinco meses de 2025, alcançando os menores patamares da série histórica iniciada em 2001.

Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que os roubos em geral caíram 20,9% entre janeiro e maio deste ano, passando de 15.711 para 12.427 ocorrências em relação ao mesmo período de 2024.

A redução foi ainda mais expressiva em maio: 29,1%, com 2.135 casos registrados, frente a 3.013 no mesmo mês do ano passado – o menor número já contabilizado para as cidades paulistas para o período.

Os roubos de veículos seguiram a mesma tendência. No acumulado do ano, o índice caiu 12,9%, de 3.048 para 2.652 registros em cinco meses. Em maio, a queda foi de 23,2%, com 482 boletins de ocorrência contra 628 no ano anterior — também o menor número da série histórica.

Os furtos em geral tiveram leve recuo, com 729 ocorrências a menos no acumulado do ano (de 95.355 para 94.626). Em maio, a queda foi de 2%, com 18.197 registros contra 18.570 em 2024.

De janeiro a maio, os furtos de veículos passaram de 11.319 para 11.098 no período, redução de 1,9%. No comparativo mensal, caíram de 2.321 para 2.180, recuo de 6%.

Produtividade policial

No ano, as forças de segurança de São Paulo apreenderam 70,5 toneladas de drogas em todo o interior do estado. O volume é 60% superior ao registrado no mesmo período de 2024. Apenas no mês de maio, o total de droga retirada de circulação foi de 28 toneladas.

Em cinco meses, o número de presos no interior do estado atingiu 56.584 infratores. A maior parte aconteceu em flagrante (32.429 detenções).

As polícias Civil e Militar ainda retiraram das ruas 3.528 armas de fogo ilegais de janeiro a maio deste ano e recuperaram 8.298 veículos furtados ou roubados.