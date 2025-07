Capital paulista tem 5ª queda consecutiva de roubos; é a menor marca para 25 anos

No acumulado até maio, os roubos reduziram 14% no comparativo, fechando o período com 43.380 casos na cidade. Foto: Divulgação/Governo de SP

A cidade de São Paulo registrou em maio o menor número de roubos em geral para o mês nos últimos 25 anos. De acordo com os dados da Secretaria da Segurança Pública, foram 8.202 ocorrências, uma redução de 15,1% na comparação com maio de 2024, quando foram contabilizados 9.671 casos.

No acumulado até maio, os roubos reduziram 14% no comparativo, fechando o período com 43.380 casos na cidade. De janeiro a maio, é o menor índice da história da capital paulista.

A maior redução aconteceu na região central da cidade, na área da 1ª Delegacia Seccional. Em cinco meses, foram 6.422 roubos — 21,3% a menos que igual período de 2024.

Os furtos em geral, que incluem os de carga, apresentaram ligeiro crescimento. Foram 21.015 boletins de ocorrência registrados em maio deste ano, contra 20.226 no mesmo mês de 2024 — um aumento de 3,9%.

De janeiro a maio, aconteceram 103.727 crimes — 5,1% a mais que em 2024.

Roubos e furtos de veículos

Em maio, os roubos de veículos também apresentaram queda significativa, passando de 1.113 para 897 registros, o que representa uma redução de 19,4%. Neste ano, houve 4.500 crimes dessa natureza — 12% a menos que em 2024.

Os furtos de veículos tiveram um recuo mais discreto, de 3.534 para 3.480 ocorrências, o que corresponde a uma diminuição de 1,5% em maio. No ano, 16.808 queixas foram registradas nas delegacias da capital paulista. Foram 433 casos a menos do acumulado de janeiro a maio do ano passado.