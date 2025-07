Estado de SP mantém redução histórica no número de roubos em maio

Os registros dos crimes caíram 18,4% na comparação com maio de 2024. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação

As estratégias da atual gestão da Secretaria da Segurança Pública em intensificar as ações de combate aos crimes patrimoniais continuam reduzindo os índices em todo o estado. Em maio, houve uma queda histórica, com o menor número de roubos em geral, que incluem de banco e de carga, nas cidades paulistas.

Os registros dos crimes caíram 18,4% na comparação com maio de 2024. No ano passado, houve a formalização de 16.470 queixas de roubo nas delegacias , enquanto no ano vigente houve 13.437 registros — cerca de 3 mil assaltos evitados. O índice foi o menor em 25 anos para o período analisado.

Na capital paulista e na Grande São Paulo, foram registrados 8.202 e 3.100 casos, respectivamente, atingindo quedas percentuais superiores a 15% no comparativo. Já no interior do estado a redução foi de 29,1%, chegando a 2.135 casos no mês.

No acumulado do ano em todo o estado, houve declínio de 14,8% nos roubos em geral: de 85.348 para 72.641 casos, também o menor da série histórica.

Roubos de carga e de veículo são os menores em uma década

Os roubos de carga e de veículos também tiveram quedas consideráveis no período, sendo os menores em uma década.

Até maio deste ano, aconteceram 1.614 roubos de carga, redução de 24,3% na comparação com o acumulado de 2024.

Entre janeiro e maio, foram 11.205 roubos de veículos, 10,5% a menos que no comparativo com o ano passado. É o menor número em 25 anos em todo o território paulista.

Furtos

Neste ano, houve 233.774 furtos em geral, uma variação de 2% na comparação com o período anterior. Em maio foram 46.283 registros.

Os furtos de veículos diminuíram 1,3% nos cinco meses do ano, com 37.539 boletins de ocorrência elaborados. Até maio, as forças de segurança recuperaram em todo o estado 22.282 veículos, entre carros, motos e caminhões.

Mais presos e drogas apreendidas

O empenho das polícias no combate ao crime organizado também resultou no aumento da apreensão de armas, drogas e de prisões no Estado de São Paulo.

Em maio, as detenções de infratores, seja por flagrante ou ordem judicial, chegaram a 18.450, 6,8% a mais na comparação com o ano passado.

Em relação às armas de fogo ilegais retiradas das ruas, houve um aumento de 38% nas apreensões em maio, chegando a 1.512.

Durante o mês, 36,9 toneladas drogas foram apreendidas em todo o estado paulista, aumento de 147% no comparativo com maio de 2024.