Carretas de Mamografia: confira as regiões que terão exames gratuitos no mês de julho

O programa Mulheres de Peito quer ampliar o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama com o exame gratuito para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão SUS

A Carreta da Mamografia, iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), oferecerá mamografias gratuitas nas regiões de Taubaté, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Araraquara, Baixada Santista e Bauru, no mês de julho.

O programa Mulheres de Peito quer ampliar o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama com o exame gratuito para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão SUS. Pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar, também, o pedido médico.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, com atendimento de até 25 mulheres, exceto feriados. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Em caso de alteração no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

As Carretas de Mamografia, iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES), registraram um aumento de 40% nos exames de prevenção e diagnóstico do câncer de mama no Estado de São Paulo, em 2024. Foram realizados 34.605 exames, frente a 24.690 em 2023.

O itinerário das carretas pode ser acessado por meio do site e aplicativo do Poupatempo, disponível para Android e iOS.

Mulheres de Peito

As mulheres paulistas, com idades entre 50 e 69 anos, também podem marcar seus exames de mamografia sem necessidade de pedido médico e de forma gratuita pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Para realizar o agendamento do exame, basta ligar para o número 0800 779 0000. A mamografia é marcada via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.

Carreta da Mamografia em Mogi Mirim

Data: 7 a 19 de julho

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Prof. Adib Chalib, nº 2250 – Centro – CEP:138800-010 – Espaço Cidadão – Mogi Mirim – SP

(no dia 7, o início do atendimento será às 13h)

Carreta da Mamografia em Igaratá

Data: 8 a 19 de julho

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Benedito Rodrigues de Freitas – Praça de Eventos – Centro – CEP: 12350-000 – Igaratá – SP

Carreta da Mamografia em Guariba

Data: 8 a 19 de julho

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Antônio Albino, nº 1162 – Centro – CEP: 14845-038 – Galpão do Agronegócio “José Lima de Oliveira” – Guariba – SP

Carreta da Mamografia em Itápolis

Data: 8 a 19 de julho

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Florencio Terra, Centro – Praça Roberto Del Guercio – CEP: 14900-000 – Itápolis – SP

Carreta da Mamografia em Lagoinha

Data: 11 de 19 de julho

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Praça Galdino Claro (ao lado do Centro de Saúde 24 horas) – CEP: 12130-000 – Lagoinha – SP

Carreta da Mamografia em Piracicaba

Data: 21 de julho a 2 de agosto

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Dr. Paulo de Moraes, nº 1580 – (Estação da Paulista Piracicaba) – CEP: 13400-853 – Piracicaba – SP

(no dia 21, o início do atendimento será às 13h)

Carreta da Mamografia em Peruíbe

Data: 22 de julho a 2 de agosto

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Nilo Soares, nº 50 – Centro – CEP:11770-122 – (estacionamento da Prefeitura Municipal de Peruíbe) – Peruíbe – SP

Carreta da Mamografia em Jaú

Data: 22 de julho a 2 de agosto

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida João Ferraz Neto, s/n – Praça Dr. Luciano Pacheco (Praça do Museu) – Centro – CEP: 17207-330 – Jaú – SP

Carreta da Mamografia em Porto Ferreira

Data: 22 de julho a 2 de agosto

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz, s/n – CEP: 13660-000 – Porto Ferreira – SP

Carreta da Mamografia em Cunha

Data: 22 de julho a 2 de agosto

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Quadra de Esportes Municipal (Parque Lavapés) ao lado do Destacamento da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros – CEP: 12530-000 – Cunha – SP

SP Por Todas

SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira que viabiliza serviços exclusivos para elas.

Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem novas soluções lançadas em março de 2024. Um dos destaques é o auxílio-aluguel de R$ 500 para vítimas de violência doméstica. Também houve ampliação do monitoramento permanente de agressores com uso de tornozeleiras; o lançamento do aplicativo SPMulher Segura, que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas.

O Governo do Estado ampliou linhas de crédito para elas e ampliou a entrega das Casas da Mulher Paulista, que oferecem serviços de apoio psicológico e capacitação profissional. A gestão paulista ainda implementou o protocolo Não Se Cale para acolhimento imediato e combate à importunação sexual em bares, restaurantes, casas de show e similares, formando equipes em um curso online oferecido gratuitamente aos profissionais do setor.