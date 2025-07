Governo de SP lança edital para distribuir kits de planejamento agroflorestal

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) abriu o edital de chamamento público para distribuição do Kesaf – Kit Elaborador de Sistemas Agroflorestais, uma ferramenta didática que auxilia no planejamento de áreas com sistemas agroflorestais (SAFs) baseados em espécies nativas da Mata Atlântica. A distribuição dos kits é gratuita.

As inscrições devem ser feitas até 8 de julho exclusivamente por meio do formulário online. O edital está disponível na íntegra no site da Semil: clique aqui para acessar ( https://semil.sp.gov.br/sma/sistemas-agroflorestais/ )

Podem participar do chamamento instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos que atuem diretamente com assistência técnica rural, agroecologia, agricultura familiar ou projetos de restauração ecológica. A seleção será baseada no histórico de atuação, número de pessoas beneficiadas e abrangência territorial.

O Kesaf foi desenvolvido pelo grupo LabDesign, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAUUSP), com o apoio técnico da Embrapa Meio Ambiente e de outras instituições. O kit traz uma base de madeira e peças que representam espécies nativas com diferentes funções ecológicas e produtivas, como frutíferas, adubadeiras, madeireiras etc.

O material permite montar arranjos agroflorestais considerando diferentes extratos e ciclos de vida, ajudando produtores, técnicos e comunidades a visualizarem melhor o desenho das áreas produtivas antes do plantio. O Kesaf também acompanha um manual com orientações de uso e fichas sobre as espécies representadas.

Para Neide Araújo, coordenadora do projeto, o kit fortalece o papel da agrofloresta como estratégia para restaurar áreas degradadas e promover produção sustentável: “A proposta do Kesaf é democratizar o planejamento agroflorestal com uma ferramenta prática, acessível e baseada em ciência. O desenvolvimento foi possível graças a uma rede qualificada de parceiros, o que garantiu uma abordagem técnica e ao mesmo tempo aplicada”, afirma.