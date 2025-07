Previsão do tempo para terça-feira (01), em SP: sensação será de frio

Nesta terça-feira, 1° de julho, começa com mudanças no tempo em várias regiões do Estado de São Paulo.

A chegada de uma frente fria, junto com um sistema de instabilidade, vai deixar o céu carregado de nuvens e com previsão de chuva contínua, especialmente nas áreas que fazem divisa com o Paraná, no litoral e também na faixa leste do Estado.

Nessas regiões, a temperatura vai cair ao longo do dia, e a sensação será de frio.

Os termômetros devem marcar as menores temperaturas principalmente no extremo sul do Estado.

Na capital paulista, o tempo também fica fechado, com chance de chuviscos já nas primeiras horas da manhã.

Por outro lado, nas regiões do oeste e norte do Estado, o sol ainda aparece entre poucas nuvens. Onde, o tempo segue firme e o calor predomina durante o dia.

A umidade do ar fica mais baixa, então é importante beber bastante água e evitar atividades físicas nas horas mais quentes.

Na Capital Paulista, os termômetros variam entre 14 e 15°C;

Em Franca, mínima de 14°C e máxima de 25°C

Em Rosana, mínima de 12°C e máxima de 16°C

Já para região de Registro, as temperaturas variam entre 15 e 16°C

Acompanhe a Defesa Civil nas principais redes sociais pelo @defesacivilsp e mantenha-se informado sobre alertas e orientações que podem salvar vidas.

