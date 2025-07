Governo de SP lança Guia Turístico de Religiões de Matrizes Africanas e Indígenas

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lança nesta segunda-feira (30) um guia turístico dedicado às religiões de matrizes africanas e indígenas no estado de São Paulo, um conteúdo que nasce com o propósito de valorizar, reconhecer e dar visibilidade a espaços de resistência, fé e ancestralidade que enriquecem a diversidade cultural do nosso estado. A publicação é uma parceria da Setur-SP com a Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), com apoio do Fórum Inter-religioso do Estado de São Paulo.

Clique aqui para ver o guia

A partir de um mapeamento inédito de 35 casas, templos, institutos e centros culturais de religiões de matrizes africanas e indígenas, uma equipe técnica selecionou 17 municípios onde é possível reviver rituais, compreender saberes tradicionais e práticas de cuidado coletivo. Entre os atrativos, destaque para a primeira casa religiosa de matriz africana tombada pelo patrimônio histórico de Guarulhos: a Axé Ogodô; e um espaço que oferece formação musical voltada para a tradição da Umbanda: a Escola de Curimba de Ogun, na capital.

“Ao dar visibilidade a manifestações religiosas que fazem parte da nossa identidade e da nossa cultura, incluímos novos públicos ao turismo e valorizamos nosso patrimônio”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP. Estima-se que o turismo religioso movimente cerca de 20 milhões de viagens por ano e R$ 15 bilhões, segundo o Ministério do Turismo. O segmento promove o desenvolvimento local, potencializa novos negócios e fortalece as comunidades tradicionais. A Setur-SP já lançou os guias evangélicos, católico, judaico e halal.

Axé Batistini_São Bernardo do Campo

Para o secretário da Justiça e Cidadania, Fabio Prieto, o guia representa um passo importante no reconhecimento e na valorização da diversidade religiosa no Estado de São Paulo. “Ter um material que facilite o acesso a esses espaços sagrados é essencial para fortalecer o diálogo inter-religioso, enriquecer a experiência de visitantes e fiéis e ampliar o conhecimento sobre as tradições espirituais de origem oriental”, disse.

A SJC e a Setur-SP já estabeleceram parcerias anteriores, sendo a mais recente a criação do Guia Turístico de Religiões de Matrizes Africana e Indígena, apresentado em fevereiro e previsto para lançamento este ano. A iniciativa reafirma o compromisso do Governo do Estado de São Paulo em promover a sinergia entre suas Pastas, fortalecer o respeito à diversidade religiosa e ampliar o reconhecimento das tradições que integram o patrimônio cultural paulista.

Axé Ilê Oba

O Guia Turístico de Religiões de Matrizes Africanas e Indígenas é indicado a cidadãos, pesquisadores, estudantes, agências de turismo e visitantes que desejam explorar a riqueza simbólica, religiosa e humana presente nos terreiros e centros culturais de matrizes africanas e indígenas do Estado de São Paulo. A publicação ainda favorece o intercâmbio cultural, estimula a ocupação na baixa temporada e combate preconceitos.

Museu das Culturas Indígenas- São Paulo Feirinha de artesanatos

Museu das Culturas Indígenas_ Memória Toré Kariri Xocó

Reserva Indígena Multiética Filhos desta Terra_Guarulhos

