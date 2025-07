Inscrições para cursos de tecnologia remotos e gratuitos do Qualifica SP se encerram nesta segunda (30)

As inscrições para cursos gratuitos e remotos na área de tecnologia oferecidos pelo programa Qualifica SP, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, se encerram às 23h desta segunda-feira (30). Com 320 vagas, a iniciativa é voltada para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Os interessados devem se inscrever pelo site www.qualificasp.sp.gov.br.

As aulas são ao vivo e disponibilizadas nos turnos da manhã (8h30 às 11h50) e da tarde (13h30 às 16h50). Cada curso conta com duas turmas de 40 vagas (totalizando 80 vagas), sendo uma turma de manhã e a outra de tarde. Confira os cursos disponíveis:

Programação mobile;

Programação orientada a objetos;

Programação WEB;

Sistemas operacionais.

A escolha dos cursos foi realizada após análises das demandas de mercado em todo o território estadual. O objetivo é fazer a conexão entre aprendizado e empregabilidade, oferecendo treinamento em segmentos em que há vagas abertas.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br/ até às 23h nesta segunda-feira (30). Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no estado de São Paulo. Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, serão priorizadas pessoas menores de idade, com deficiência, desempregadas e com baixa renda.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas têm previsão de início para o dia 14 de julho. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas do curso.

Serviço

Último dia de inscrições para cursos de tecnologia remotos do Qualifica SP

Quantidade de vagas: 320 vagas

Formato: Remoto

Inscrições: até hoje (30)

Início das aulas: 14 de julho (previsão)