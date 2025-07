Operação integrada em Costa Marques resulta na maior apreensão de entorpecentes da história

Uma grande apreensão de entorpecentes foi realizada pelas forças de segurança de Rondônia no sábado (29), no distrito de São Domingos, em Costa Marques. A ação mobilizou equipes do 10º e 11º Batalhões da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Batalhão de Fronteira (BPFron), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), Exército Brasileiro (EB) e Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO).

Cerca de quatro toneladas do entorpecente estava escondida em tubos adaptados no interior de uma carreta. Devido à complexidade da estrutura usada para oculta-la, foi necessário o apoio técnico dos bombeiros militares para a abertura dos compartimentos. Dois suspeitos foram presos em flagrante e autuados por tráfico. O destino da carga, avaliada em aproximadamente R$ 30 milhões, era o estado de São Paulo. A origem da droga ainda está sendo investigada, mas não há indícios de tráfico internacional.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a apreensão é resultado dos investimentos do governo do estado em inteligência, integração e tecnologia que fortalecem ainda mais a segurança da população. “O governo do estado segue trabalhando para garantir a segurança dos rondonienses” ressaltou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Regis Braguin, reforçou a importância da operação. “Essa apreensão já é considerada a maior da história do nosso estado. Trata-se de uma importante demonstração de profissionalismo, coragem e dedicação dos homens e mulheres que, diariamente, trabalham com excelência para proteger a sociedade e garantir a ordem”, enfatizou.

Fonte

Texto: Andréia Fortini

Fotos: Lenilson Guedes

Secom - Governo de Rondônia