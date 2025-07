Governo de RO realiza manutenção com serviços de revestimento primário de tubos metálicos na RO-495

Com foco na melhoria da trafegabilidade e da segurança viária, a RO-495, que interliga o município de Parecis à RO-494, está recebendo desde o dia 26, serviços de manutenção executados pela 11ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), em Pimenta Bueno. As ações incluem reconformação de plataforma, revestimento primário e implantação de tubos metálicos de aço galvanizado, fundamentais para garantir o escoamento das águas pluviais e evitar alagamentos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo com as melhorias nas rodovias. é garantir mais segurança para quem trafega, mais dignidade para os moradores da região e melhores condições para o transporte da produção.

De acordo com o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, a execução das obras segue o planejamento técnico e critérios de prioridade definidos a partir do mapeamento das necessidades em cada localidade. “As equipes da 11ª Residência estão empenhadas em realizar os serviços com agilidade e qualidade, garantindo maior durabilidade ao trabalho realizado”, afirmou.

À frente das atividades, o residente regional Edy Fábio explicou que o serviço está sendo executado com atenção especial às áreas críticas. “Estamos recuperando toda a plataforma da via, melhorando o revestimento com cascalho compactado e substituindo estruturas antigas por tubos metálicos, o que contribui para a resistência da estrada em períodos de chuva”, destacou.

A manutenção da RO-495 é mais uma ação do governo de Rondônia voltada para fortalecer a infraestrutura rodoviária e assegurar o direito de ir e vir da população, especialmente em regiões de grande relevância para o agronegócio.

Fonte

Texto: Antonia lima

Fotos: Edy Fábio

Secom - Governo de Rondônia