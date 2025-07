Rondônia recebe premiação nacional por melhores práticas de conscientização e educação no trânsito

Com mais de mil ações desenvolvidas durante a Campanha Maio Amarelo, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) recebeu, pela primeira vez, o “Prêmio Destaques Maio Amarelo 2025”, entregue no dia 26 de junho, em São Paulo. A iniciativa é do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) e busca reconhecer as melhores práticas de conscientização e educação no trânsito.Neste ano, 100% dos municípios rondonienses recebem mobilizações do Maio Amarelo. Foram executadas 856 ações educativas e 172 ações de fiscalização, totalizando 1.028 atividades.

O Detran-RO recebeu troféu pelo destaque na categoria de ‘Ações do Poder Público, Estadual e Federal’. Este reconhecimento chega não somente pelo número de ações realizadas, mas pela diversidade e criatividade da equipe pedagógica da Escola Pública de Trânsito (EPTran), responsável pela realização e operacionalização. O objetivo da premiação é estimular e incentivar todos os realizadores a aprimorar suas ações, aplicando estratégias criativas para chamar a atenção da sociedade para a redução do alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a premiação é um importante reconhecimento do trabalho desenvolvido pela gestão estadual para fortalecer a segurança e a conscientização nas vias. “O governo do estado tem trabalhado com ações que promovem bem-estar para a população e contribuem para salvar vidasno trânsito”, ressaltou.

O diretor-geral do Detran-RO destacou o comprometimento dos servidores durante a campanha

Presente na cerimônia de premiação, o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou o comprometimento dos servidores durante a campanhalevando a mensagem em todos os 52 municípios.“Quero parabenizar toda equipe e servidores do Detran pelo empenho em promover todos os trabalhos. Seguimos firmes, porque nosso propósito é claro e transparente: salvar vidas no trânsito. Apesar dos desafios, a recompensa de superá-los é ainda maior. Por isso, vamos continuar servindo a população com responsabilidade, dedicação e comprometimento.”

EDUCAÇÃO PERMANENTE

O diretor da Eptran, Fábio Duarte, “parabenizou toda equipe pedagógica e de servidores do Detran que possibilitaram este número recorde de intervenções.Cada ação, esforço e vida impactada faz diferença”, frisou.

PREMIAÇÃO

O prêmio é realizado desde 2016 e tem por finalidade o reconhecimento das ações realizadas pelos órgãos governamentais, empresas e entidades estimulando atividades e mobilizações sobre segurança viária promovidas durante o mês de maio. Desta forma, espera-se incentivar que o tema seja trabalhado com frequência e que a responsabilidade e conscientização no trânsito seja uma constante durante o ano todo.

