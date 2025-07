Medalhista da Olimpíada de Matemática fala sobre aulas preparatórias e convida novos alunos para projeto

Otávio Silva, de 15 anos de idade, é estudante da Escola Estadual Professora Elza Saraiva Monteiro, localizada na zona norte da capital paulista. Na última semana, ele recebeu a sua segunda medalha da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais, a Omasp. Em 2025, ele passou a ter mais um apoio para o aprendizado da disciplina de exatas: está entre os 10 mil estudantes que voltam às escolas estaduais aos sábados para o projeto “Aulas Olímpicas”, iniciativa que está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira (2).

A Omasp foi implantada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) no ano passado, com a entrega de mais de 120 mil medalhas de ouro, prata e bronze a estudantes da rede pública estadual. Neste ano, na segunda edição, o Estado repete o feito.

O aluno da zona norte foi premiado nas duas edições com a medalha de bronze. “Antes da Olimpíada, eu era mais quieto e tinha mais dificuldade com matemática, mas a premiação trouxe algumas mudanças para a minha vida e hoje tenho sido um exemplo para os meus amigos. Um deles, o Rafael, também ganhou uma medalha de bronze neste ano. Eu sempre soube que ele era inteligente, mesmo sendo bagunceiro, e ele ganhou a medalha. Já estou pensando em convencê-lo a vir para as aulas aos sábados”, diz.

O projeto está aprovado pelo estudante. “Eu não imaginava que fosse ganhar a medalha novamente. Tem sido muito bom frequentar as aulas e meus dois professores de matemática têm me ajudado bastante, o Bruno, das aulas durante a semana, e o Emanuel, das aulas aos sábados. Às vezes eu tenho preguiça de vir para a escola aos sábados, mas logo penso que é só mais um dia de aula, que será muito importante para o meu futuro”, diz o estudante, hoje matriculado no 9º ano do Ensino Fundamental e que já vislumbra fazer um curso técnico e uma faculdade na área de programação.

Aos alunos que ainda não participam das “Aulas Olímpicas” na Escola Estadual Professora Elza Saraiva Monteiro e nas outras unidades do projeto na rede pública paulista, Otávio deixa um recado: “Participem das aulas, foquem nos estudos. No começo parece meio difícil, mas a chave vai virar e vocês verão que o conhecimento será muito importante.”

‘Aulas Olímpicas’

“O projeto oferece aulas gratuitas de matemática e suas tecnologias para alunos que desejam aprimorar seus conhecimentos e participar de competições científicas na área. As aulas são ministradas por professores da rede e contam com material didático exclusivo para uso nas aulas presenciais aos sábados”, afirma Roberto Serra Campos Júnior, coordenador de olimpíadas na Educação.

É possível que estudantes de outras unidades de ensino frequentem as aulas nas unidades-sede do projeto. A abertura de turmas depende do interesse dos estudantes e das inscrições. Para que as turmas sejam abertas, é necessária a participação de, ao menos, 15 alunos por classe. As aulas são destinadas a alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio (1ª à 3ª série).

Passo a passo para a inscrição

Alunos interessados no projeto devem registrar interesse até o dia 2 na página da Secretaria Escolar Digital (SED). Estudantes que já frequentam as turmas estão automaticamente inscritos para o segundo semestre.

No primeiro semestre, o projeto está presente em 152 unidades. A expectativa é que seja expandido para mais nove escolas a partir de agosto, totalizando 161.

Na SED, os estudantes devem acessar a página principal e, no menu esquerdo, encontrar as opções:

Gestão Escolar;

Depois Sistema de Olimpíadas; e

Em seguida, “Aulas Olímpicas”.

São elegíveis à participação das aulas os estudantes medalhistas em edições anteriores de olimpíadas como a Omasp (Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo), a Obmep (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) e outras olimpíadas de conhecimento. Os alunos não medalhistas, mas interessados em participar do projeto, também podem se inscrever e garantir a vaga com a anuência da escola e da diretoria de ensino, que avalia o estudante em relação ao grau de dedicação aos estudos e afinidade com o projeto.

Para a inscrição e participação, todos os alunos menores de idade precisarão da aprovação da mãe, pai ou familiar responsável para a sequência no processo. Essa autorização deverá ser feita por um membro da família por meio do acesso à SED pela página dos pais ou responsáveis.

A frequência dos estudantes do projeto é rigorosamente controlada. Caso um aluno falte três vezes consecutivas sem justificativa, ele será desligado do projeto e sua vaga será oferecida a outro estudante.

O conteúdo das aulas é focado em matemática e suas tecnologias e as aulas serão ministradas por professores da rede que atuam na área. Esses profissionais receberão formação específica para a atuação nas Escolas Olímpicas. As regras para atribuição de aulas foram publicadas na edição de 5 de fevereiro do Diário Oficial do Estado.

Confira a lista de novas unidades previstas do projeto para o segundo semestre:

