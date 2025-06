Tanabi recebe Arena Lazer e marca 40ª entrega do Governo de SP na região de Rio Preto

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (Sesp) alcançou um marco significativo nesta sexta-feira (27) com a entrega do 40º equipamento esportivo na região de São José do Rio Preto. Localizada em Tanabi, a nova Arena Lazer representa um importante avanço nas políticas públicas de esporte e integra um pacote de mais de R$ 18 milhões investidos pelo Governo do Estado na melhoria da infraestrutura esportiva nos municípios da região.

O equipamento também presta homenagem a dois importantes nomes da história esportiva local, Celso Antonio Polotto e José Roberto Teodoro da Silva, que tiveram suas trajetórias marcadas pelo incentivo e prática esportiva em Tanabi. Seus nomes agora estão eternizados em um espaço moderno, acessível e voltado à convivência da comunidade.

A Arena Lazer conta com uma quadra de futebol society, com 717,5 m², iluminação e arquibancada, além de uma quadra de basquete 3×3, com 307,5 m² e iluminação em LED. O investimento nessa unidade foi de R$ 603 mil. O espaço estará aberto 24 horas por dia e está localizado na Rua Júlio Barradas, entre as ruas Coronel Militão e Jorge Tabachi.

“A entrega do 40ª equipamento esportivo representa mais do que a construção de um espaço físico, é a concretização do nosso compromisso em levar infraestrutura esportiva de qualidade a todas as regiões do estado, promovendo inclusão, desenvolvimento de talentos e cidadania. O esporte salva vidas e tem um papel fundamental na transformação social, especialmente para os jovens do interior”, afirmou a secretária de Esportes do Estado, coronel Helena Reis.

A cerimônia de entrega da Arena Lazer Celso Antonio Polotto e José Roberto Teodoro da Silva contou com a presença de autoridades locais, da secretária de Esportes do Estado, coronel Helena Reis, e dos familiares dos homenageados, que marcaram a solenidade com momentos de grande emoção.

“Ver o nome do meu pai eternizado em um espaço como esse é motivo de muito orgulho. Ele sempre acreditou que o esporte, e esta arena, têm esse poder. Eu vou usar muito esse espaço. Agradeço por eternizar o nome do meu pai”, disse Gustavo da Silva, filho de José Roberto.

Com novas inaugurações previstas até o fim da gestão, a implantação de Arenas Lazer se consolida como uma das principais iniciativas da Sesp para ampliar o acesso ao esporte no estado de São Paulo. A região de São José do Rio Preto, agora com 40 unidades entregues, é um exemplo concreto do impacto transformador desses investimentos.