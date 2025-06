SP dá início aos Jogos de Inverno 2025 em José Bonifácio

Com mais de três décadas de história, os Jogos de Inverno se consolidam como uma vitrine do talento esportivo do interior paulista

A cidade de José Bonifácio está sediando desde sexta-feira (27) a 37ª edição dos Jogos de Inverno. A competição conta com o apoio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (Sesp), que há três anos investe recursos para viabilizar o evento.

Com a participação de 27 municípios e mais de 3.500 atletas, os Jogos reúnem competidores em 18 modalidades, como ciclismo, atletismo, futebol, futsal, vôlei e basquete, nas categorias de base, livre e adaptado.

Neste ano, a Sesp destinou R$ 70 mil para a realização dos Jogos. “Nosso papel é estar ao lado dos municípios, investindo no esporte. A Sesp se orgulha em apoiar iniciativas como a de José Bonifácio”, afirmou a secretária Helena Reis.

Com mais de três décadas de história, os Jogos de Inverno se consolidam como uma vitrine do talento esportivo do interior paulista e um exemplo de integração regional por meio do esporte. A competição segue até o dia 13 de julho, com 17 dias de disputas intensas e espírito esportivo.

A cerimônia de abertura foi realizada na noite de sexta-feira (27), no Ginásio Municipal de José Bonifácio.