Governo de SP encerra segundo ciclo do programa Caminho da Capacitação com quase 600 alunos formados

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou neste sábado (28), das formaturas do segundo ciclo do programa Caminho da Capacitação, realizado em sete municípios da região de Campinas. No total, 595 alunos concluíram cursos gratuitos de qualificação profissional. A iniciativa do Fundo Social de São Paulo, que integra o programa SuperAção SP, atendeu sete municípios da região de Campinas com carretas adaptadas como salas de aula.

As cidades contempladas neste segundo ciclo foram Sumaré, Paulínia, Nova Odessa, Holambra, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse e Pedreira. Os cursos atenderam áreas com alta demanda por empregabilidade, como manutenção automotiva, gastronomia, panificação, açougue, tecnologia, imagem pessoal, confecção industrial, banho e tosa, soldagem e outros.

“Estamos aqui para celebrar com vocês essa conquista e esse diploma. Celebrar esta vitória e que venham as próximas. Vocês acreditaram que era possível, que tinha uma oportunidade e buscaram uma capacitação. E entenderam que um diploma é mais do que um diploma, é conhecimento e experiência”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Com os resultados do segundo ciclo, o programa já soma 1.287 alunos formados desde o lançamento. Foto: Governo de SP

Com os resultados do segundo ciclo, o programa já soma 1.287 alunos formados desde o lançamento, em maio deste ano. No primeiro ciclo, encerrado no início de junho, 693 estudantes concluíram os cursos em outras nove cidades da mesma região.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, destacou a importância da qualificação como ferramenta de transformação social. “A cada formatura, vemos histórias de superação e de esperança. O Caminho da Capacitação abre portas para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo, gerando renda e autonomia para milhares de pessoas e famílias paulistas”, afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas participou da formatura. Foto: Governo de SP

As cerimônias de encerramento reuniram os alunos de todas as cidades em dois polos principais: Sumaré e Jaguariúna, totalizando 594 formandos. Na cerimônia de Sumaré, foram 320 alunos certificados, enquanto na cerimônia realizada em Jaguariúna foram 274 formados.

Os cursos são destinados, prioritariamente, a pessoas em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, jovens a partir de 18 anos e mulheres chefes de família.

O próximo ciclo do programa já está com inscrições abertas na região de Sorocaba, com novas turmas previstas para início em 30 de junho. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.cursofussp.sp.gov.br .

SuperAção SP

O Caminho da Capacitação faz parte do SuperAção SP, programa do Governo do Estado de São Paulo que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

A ação conta com mais de 30 carretas equipadas, oferecendo mais de 40 opções de cursos gratuitos em todas as regiões do estado. Idealizado pelo Fundo Social de São Paulo, o programa busca fomentar o desenvolvimento econômico e social, por meio da profissionalização do cidadão.

Mais informações sobre cursos, cronogramas e cidades atendidas estão disponíveis no site oficial do programa ou diretamente com as prefeituras parceiras.