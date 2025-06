SP entrega embarcação modernizada para a Travessia Santos/Guarujá com investimento de R$ 4,7 milhões

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, por meio da Subsecretaria de Logística e Transportes, dá mais um passo no programa de modernização do sistema de travessias litorâneas. A partir desta sexta-feira (27), os cerca de 27 mil usuários diários da Travessia Santos/Guarujá passam a contar com a FB-16, ferry boat totalmente reformado e pronto para operar com mais segurança, eficiência e conforto.