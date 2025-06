Encerramento da Semana de Políticas Públicas Sobre Drogas reúne autoridades e população em Porto Velho

A 27ª Semana Nacional e 5ª Semana Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas envolveu as 10 secretarias regionais e atingiu os 52 municípios do Estado com a realização de 326 ações

Com um balanço de 326 ações de conscientização e prevenção realizadas em todo o estado de Rondônia, a 27ª Semana Nacional e a 5ª Semana Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas foi oficialmente encerrada em Porto Velho, na sexta-feira (27), em um evento marcado por emoção e compromisso social. A cerimônia aconteceu na Praça Céu, localizada na Zona Leste da Capital, e contou com a presença de autoridades estaduais, lideranças comunitárias e alunos da rede pública estadual. Com o lema “A Prevenção é o Melhor Caminho!”, a mobilização promoveu ações de saúde, cultura, lazer e acolhimento social.

As ações mobilizaram as 10 Secretarias Executivas Regionais da Governadoria e alcançaram os 52 municípios rondonienses, reforçando o papel da prevenção como principal estratégia no combate ao uso e abuso de substâncias psicoativas. A campanha também promoveu palestras, caminhadas, rodas de conversa, apresentações culturais e atividades educativas em escolas, praças e comunidades.

Durante a programação, o público teve acesso a vacinação, aferição de pressão arterial e glicemia, além de orientações com profissionais de saúde, como psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e assistentes sociais. A equipe do Centro de Reabilitação de Rondônia (Cero) também participou, oferecendo dinâmicas, avaliações fisioterapêuticas, orientações sobre liberação miofascial e encaminhamentos para prescrição de cadeiras de rodas. O espaço também contou com recreação infantil, apresentações teatrais, sorteios, música ao vivo e lanches, reforçando o caráter acolhedor da ação, voltada à prevenção ao uso de substâncias psicoativas e à promoção da saúde e do bem-estar.

A programação em Porto Velho marcou o encerramento das atividades na Capital, reunindo representantes de diversos segmentos da sociedade

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação da família, dos amigos e de toda a comunidade é fundamental para proteger crianças e adolescentes das drogas e salvar vidas. “Mais de 300 ações foram realizadas em todo o estado, envolvendo escolas, conselhos tutelares, entidades religiosas e comunidades urbanas e rurais, reforçando o compromisso coletivo com uma Rondônia mais consciente, saudável e livre das drogas. Trabalhar a prevenção com nossos jovens é essencial para que tenhamos um futuro melhor, mais seguro e mais justo para todos”, ressaltou.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, o enfrentamento às drogas exige a união de esforços e políticas públicas que envolvam toda a sociedade. “Não basta tratar, é preciso prevenir e proteger. A gestão estadual segue comprometida com esse processo, com ações que alcançam as comunidades e mostram que o estado está presente, cuidando e oferecendo alternativas de vida e dignidade”, destacou.

O presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas (Conepod), David Inácio, salientou que a campanha estadual reafirma o comprometimento do governo de Rondônia com políticas públicas efetivas e com foco na valorização da juventude, da saúde mental e da cidadania. “A atuação do governo do estado tem sido fundamental para que nossas ações avancem. Agradecemos a todos os secretários regionais, aos parceiros da iniciativa pública e privada e a toda sociedade que se envolveram diretamente na campanha. A prevenção não é apenas uma semana, é um compromisso diário.”

PROGRAMAÇÃO

A programação em Porto Velho marcou o encerramento das atividades na Capital, reunindo representantes de diversos segmentos da sociedade. Estudantes, professores, conselheiros, profissionais da saúde, segurança e assistência social participaram da mobilização, demonstrando que o enfrentamento ao uso de drogas deve ser feito de forma integrada e contínua. Apesar do encerramento oficial em Porto Velho, as ações da Semana de Políticas Públicas Sobre Drogas ainda continuam no interior. Neste sábado (28), às 16h, acontece o encerramento na cidade de Ouro Preto do Oeste, com uma caminhada de mobilização na Avenida Capitão Silvio. Toda a população está convidada a participar do ato público, que reforça a importância da união da sociedade na defesa da vida e da prevenção.

A Semana Estadual integra a programação nacional prevista na Lei Federal nº 13.840/2019 ,com foco na prevenção, conscientização, acolhimento e reinserção social de pessoas em situação de vulnerabilidade devido ao uso de substâncias psicoativas. Em Rondônia, as ações foram coordenadas pelo Conepod, em parceria com secretarias executivas regionais e diversas instituições.

Fonte

Texto: Eleni Caetano e Daiane Brito

Fotos: Frank Nery

Secom - Governo de Rondônia