Colégio Tiradentes inicia comemorações dos 35 anos com projeto que valoriza a leitura e a formação cidadã

Toda comunidade escolar marcou presença no início das comemorações dos 35 anos do Colégio

OColégio Tiradentes da Polícia Militar de Rondônia, em Porto Velho, deu início na quinta-feira (26), às comemorações pelos seus 35 anos de fundação com a culminância do projeto “Tiradentes em Páginas – 35 Anos de Educação e Leitura”. A solenidade foi realizada na quadra esportiva da unidade e contou com exposições de trabalhos escolares, apresentações literárias e homenagens, reforçando o compromisso da instituição com a formação cidadã por meio da leitura.

O projeto que acontece todo ano, integra ações que envolvem estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio em atividades de leitura, escrita, produção artística e resgate da memória institucional. Durante o evento, foram apresentados diversos trabalhos como redações, sala de poemas, cordéis temáticos, podcasts, exposição de artes, painéis interativos e linha do tempo da escola, todos produzidos pelos alunos com orientação dos professores.

Solenidade é marcada com exposições artísticas pedagógicas e redações dos estudantes

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o projeto fortalece a educação, despertando o interesse dos alunos pela leitura, pelo conhecimento e pela cidadania.

De acordo com o diretor do Colégio Tiradentes, tenente-coronel Lucas de Tarso Savino Nogueira, o momento foi de celebração e reconhecimento do protagonismo dos estudantes. “A culminância desta quinta-feira representa muito mais que o encerramento de uma etapa do projeto. Foi um verdadeiro festival de criatividade e identidade escolar, com sala de poemas, cordel temático, sala de documentários, exposição de artes e diversas redações. É gratificante ver nossos alunos dando voz à história da escola e se reconhecendo como parte dessa construção coletiva”, destacou.

ATIVIDADES COMEMORATIVAS

A realização do projeto é apenas uma das muitas ações programadas ao longo do ano letivo. As atividades comemorativas seguirão até novembro, mês em que será realizada a celebração oficial pelos 35 anos do Colégio Tiradentes, com novos eventos, homenagens e ações pedagógicas voltadas à valorização da trajetória educacional da escola e ao fortalecimento da identidade estudantil.

Segundo a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o projeto “Tiradentes em Páginas” reforça a importância da leitura como ferramenta de transformação social e pedagógica, destacando o papel das escolas militares na formação de cidadãos críticos, éticos e comprometidos com a sociedade.

Texto: Cléber Souza

Fotos: Cléber Souza e Tenente Rosária

Secom - Governo de Rondônia