Porto Velho sedia Copa Brasil de Tênis de Mesa com a participação de atletas de 13 estados

Teve início na sexta-feira (27), no Ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho, a Copa Brasil de Tênis de Mesa, um dos maiores eventos esportivos já realizados em Rondônia. A competição, que segue até este domingo (29), reúne atletas de 13 estados brasileiros e integra o calendário oficial da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).O evento é realizado com apoio do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel). A entrada é gratuita e o público pode acompanhar os jogos das 8h às 22h, durante os três dias de programação.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o esporte contribui para a saúde, disciplina e desenvolvimento dos nossos jovens. “Seguiremos apoiando iniciativas que colocam Rondônia no cenário nacional e oferecem oportunidades para o cidadão rondoniense”, ressaltou.

De acordo com o presidente da Federação Rondoniense de Tênis de Mesa, Jessé Tagino, a realização da Copa Brasil em Rondônia marca um novo capítulo para a modalidade no estado. “É um momento histórico para o tênis de mesa rondoniense. Receber um evento deste porte mostra que temos estrutura, atletas comprometidos e apoio institucional para seguir crescendo. É um sonho realizado para todos que amam o esporte”, destacou.

O coordenador de Esporte da Sejucel, Cassio Reis, salientou a importância de apoiar as Federações na realização de eventos de grande porte como este, e afirma que a secretaria estará sempre de portas abertas para realizar projetos e apoiar a todas as entidades desportivas dentro do estado.

O secretário da Sejucel, Paulo Higo, enfatizou o compromisso do governo com a valorização do esporte em todas as suas formas. “Nosso objetivo é fomentar o esporte em Rondônia, não só como atividade física, mas também como ferramenta de transformação social. A Copa Brasil movimenta o cenário esportivo, fortalece nossas categorias de base e ainda incentiva a participação da comunidade.”

