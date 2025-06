Governo de RO entrega obras do Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra em Porto Velho

Ogoverno de Rondônia realizou na quinta-feira (26), a entrega oficial das obras de revitalização do Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra, em Porto Velho. A solenidade contou com a presença da comunidade escolar, gestores e servidores. Ao todo, foram investidos R$ 4.096.878,02 milhões com recursos próprios do governo, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

A tradicional escola da Capital, fundada em 1943, recebeu uma ampla reestruturação, que envolveu desde a troca completa do telhado original por estrutura metálica com telhas termoacústicas, reforma da quadra esportiva, modernização dos espaços administrativos e pedagógicos, até a substituição total da rede elétrica.

A escola Carmela Dutra, atende atualmente cerca de 1.600 estudantes do ensino médio

Durante a cerimônia, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a obra faz parte de um plano maior para a transformação da educação estadual. “Essa entrega representa mais do que uma reforma física. Faz parte do plano estratégico do governo para melhorar ainda mais o ambiente de ensino das escolas estaduais, proporcionando condições dignas para alunos e profissionais da educação.”

A diretora da escola, Ionira Melo, celebrou a conclusão das obras. “É um momento muito especial. Reformamos a estrutura da escola, trocamos o telhado, a rede elétrica, climatizamos as salas, ampliamos os espaços de aprendizagem e convivência. Estou muito feliz por concluir este ciclo entregando um ambiente muito melhor para nossos alunos”, afirmou.

VALORIZAÇÃO

O professor de matemática da unidade, Hermano Barbosa, também enfatizou a importância dos investimentos. “É muito prazeroso ver o cuidado do governo com o espaço físico da escola e, ao mesmo tempo, com a valorização dos profissionais da educação. Isso reflete diretamente na qualidade do ensino.”

Servidores foram homenageados pela colaboração na unidade educacional

A titular da Seduc, Ana Pacini, destacou o compromisso contínuo com a melhoria da educação pública em Rondônia. “Desde 2019, o governo de Rondônia tem investido na educação, com foco na reestruturação das unidades escolares e na valorização da categoria. Esta entrega é mais uma prova concreta desse trabalho.”

HOMENAGEM

Durante a solenidade de entrega das obras, servidores do Instituto Estadual de Educação foram homenageados, por contribuírem de forma significativa marcando a vida de todos os estudantes que passaram e estão na unidade educacional.

O Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra, atende atualmente cerca de 1.600 estudantes do ensino médio e conta com 83 servidores. Com a reestruturação, a escola passou a contar com acessibilidade total, biblioteca, auditório, laboratório de ciências, laboratório de informática, salas climatizadas, quadras esportivas, internet e outros recursos que fortalecem o processo de ensino-aprendizagem.

Fonte

Texto: Cléber Souza

Fotos: Frank Nery

Secom - Governo de Rondônia