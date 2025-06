Governo de RO asfalta 30 ruas do Bairro Três Marias em Porto Velho

Apavimentação de aproximadamente 10 quilômetros de vias está em andamento no Bairro Três Marias, Zona Leste de Porto Velho. A obra contempla 30 ruas e é parte das ações de infraestrutura urbana executadas pelo governo de Rondônia para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida da população. Os serviços estão em fase avançada e incluem drenagem, terraplenagem e aplicação de capa asfáltica.

As intervenções, realizadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), foram planejadas para atender antigas demandas da comunidade local. O objetivo é transformar a realidade de um dos bairros que mais crescem na Capital, promovendo acessibilidade, segurança no tráfego e valorização dos imóveis.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a pavimentação asfáltica promove a melhoria na qualidade de vida do cidadão, proporcionando ruas mais seguras, confortáveis e acessíveis para todos, além de estimular o desenvolvimento das cidades. “O asfalto significa muito mais que infraestrutura, representa respeito com as famílias que sonham com essa melhoria. O governo tem trabalhado para aprimorar ainda mais a mobilidade urbana, com foco no desenvolvimento sustentável e na melhoria contínua dos serviços públicos para o bem-estar da população”, enfatizou.

Moradora comemora a chegada do asfalto novo

Moradora do bairro há 13 anos, a fisioterapeuta Josiane Esteves, acompanhou de perto o início das obras e celebra a nova realidade. “É gratificante ver o asfalto chegando, principalmente que passa em frente a minha casa. Isso muda tudo: melhora a locomoção, traz mais segurança e conforto para nossas famílias. É uma vitória para todos nós”, disse.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, reforçou que a pavimentação no Bairro Três Marias é um exemplo do esforço técnico e logístico da gestão estadual. “A obra está sendo feita com responsabilidade, qualidade e dentro dos prazos. São ruas que antes acumulavam lama e poeira, e agora estão sendo transformadas em vias urbanizadas”, afirmou.

