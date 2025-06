Ação conjunta do governo de RO reforça combate à doença de chagas em Porto Velho

Tecnicos da Agevisa/RO e Semusa fizeram uma busca ativa no local e orientaram os moradores sobre a captura do inseto causador da doença de Chagas

Ogoverno de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) realizou uma ação conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (Semusa) para fazer uma busca ativa e orientação à população quanto a presença do inseto barbeiro, agente causador da doença de Chagas, na Capital.

A ação foi desencadeada após um morador identificar a presença do inseto em sua residência. O caso ocorreu no Bairro Jardim Santana, setor Chacareiro, e foi comunicado à Agevisa/RO pela equipe municipal de saúde. O morador Antônio Monteiro da Costa, relatou que percebeu a presença do inseto após assistir a uma reportagem sobre a doença de Chagas. A partir daí, iniciou uma busca ativa por conta própria, capturando diversos barbeiros no entorno da residência. O primeiro exemplar foi levado à unidade básica de saúde local, sendo posteriormente encaminhado ao Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen). Dos 17 insetos coletados, 11 testaram positivo para o protozoário Trypanosoma cruzi, agente causador da doença de Chagas.

VIGILÂNCIA E ORIENTAÇÃO

A técnica da Gerência Técnica de Vigilância em Saúde Ambiental (GTVAM) da Agevisa/RO, Suzemar Ferreira Moreira, explicou que a equipe estadual esteve no local em parceria com a Semusa para realizar busca ativa e orientação à população. “Fomos à residência em conjunto com a equipe municipal, e estendemos a busca aos vizinhos. Além disso, reforçamos as orientações de prevenção e entrega de coletores.”

Equipe estadual esteve no local em parceria com a Semusa

A coordenadora municipal do Programa de Doença de Chagas da Semusa, Jaqueline Dias, ressaltou que a ação envolveu não apenas a educação em saúde, mas também o agendamento de exames sorológicos. “Realizamos a entrega de materiais educativos e orientações à família do senhor Antônio, além do agendamento de exames para todos os membros do domicílio, com o objetivo de verificar possível infecção.”

O coordenador estadual do Programa de Doença de Chagas da Agevisa/RO, José Maria, reforçou a importância da vigilância ativa e da colaboração da população nas ações de controle. “O envolvimento da comunidade é essencial para o enfrentamento da doença de Chagas. A captura e a entrega dos barbeiros às unidades de saúde são passos fundamentais para identificar focos e prevenir novos casos. O exemplo do senhor Antônio mostra como a informação e a iniciativa podem salvar vidas.”

VIGILÂNCIA AMBIENTAL

O governo de Rondônia reforça que o diagnóstico precoce da doença de Chagas é essencial para o sucesso do tratamento e prevenção de complicações crônicas. O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, destacou que ações integradas entre os entes estaduais e municipais são estratégicas para a vigilância e o controle de doenças, como a de Chagas. “A atuação rápida e coordenada entre Agevisa e Semusa demonstra o compromisso do governo de Rondônia com a saúde pública. A vigilância ambiental é uma das principais ferramentas para conter a disseminação da doença, e contamos com a parceria ativa da população. Nossa orientação é clara: encontrou o barbeiro, não mate, colete com segurança e leve à unidade de saúde mais próxima”, enfatizou.

A Agevisa/RO orienta que, ao identificar um inseto semelhante ao barbeiro, a população deve:

Evitar contato direto com o inseto e não o esmagar;

Utilizar um recipiente plástico (não colocar álcool) com tampa para evitar fugas;

Identificar o frasco com endereço e nome do responsável pela coleta;

Entregar o inseto na unidade básica de saúde mais próxima, que fará o encaminhamento ao Lacen;

Em caso de suspeita de picada, procurar imediatamente atendimento médico.

