Governo apresenta plano para Turismo de Pesca Esportiva e evidência Rondônia como destino mais atrativo para turistas

IMPACTO ECONÔMICO

O Plano de Desenvolvimento do Turismo de Pesca Esportiva era um sonho da população de Rondônia e compreende ações nos municípios mais vocacionados a essa atividade, inicialmente Porto Velho, Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Costa Marques e São Francisco do Guaporé, que oferecem rios e peixes em abundância. Durante a cerimônia, o governador determinou a inclusão de Guajará-Mirim e Pimenta Bueno, reconhecendo o potencial dessas cidades como polos pesqueiros, deixando o plano mais amplo e melhor.

A cerimônia foi realizada na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, principal atrativo histórico e turístico da Capital

O turismo de pesca esportiva impactará positivamente diversas atividades econômicas, desde guias e condutores de pesca, valorizando a comunidade ribeirinha, até agências de turismo, lojas, hospedagem e restaurantes, gerando empregos, fortalecendo rendas e contribuindo para o bem-estar social. O plano foi elogiado pelo assessor especial da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo, Joarez Moreira Filho. “Rondônia está dando exemplo para o Brasil e merece parabéns. O estado sempre nos apresenta projetos consistentes, visando beneficiar a comunidade local, e estamos juntos para apoiar.”

MELHORES ESTRATÉGIAS

Com o Plano, o governo investe no desenvolvimento das melhores ações estratégicas para o setor turístico da pesca esportiva no estado e quer se tornar referência em destino de pesca esportiva para turistas de todo o mundo. O Plano de Desenvolvimento do Turismo da Pesca Esportiva é coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e pela Superintendência Estadual de Turismo (Setur).

O titular da Sedec, Sérgio Gonçalves, ressaltou que o turismo de pesca esportiva, além de sustentável, o que valoriza Rondônia como o futuro do turismo, com uma rica biodiversidade em meio ao bioma especial do planeta, a Amazônia, é também uma atividade econômica que gera valor e fortalece a economia. “O plano não é apenas teórico, mas executivo, com tarefas para o governo e o setor privado. Estamos prontos para vencer desafios e nos tornar referência em turismo de pesca esportiva.”

O superintendente da Setur, Gilvan Pereira, destacou que o lançamento do plano é uma celebração memorável diante da importância que ele tem para o estado. ‘‘Por onde passamos recebemos o reconhecimento que o turismo em Rondônia já não é o mesmo, e isso nasce da governança e dos investimentos do governo na infraestrutura dos municípios, da promoção dos atrativos do estado nas grandes feiras nacionais e internacionais, exposição e campeonatos estaduais de pesca esportiva, e da integração de esforços. E agora o plano está pronto, e envolve etapas de qualificação, promoção e infraestrutura para o turismo de Rondônia e vamos desenvolvê-lo com toda a força.’’

Programação da apresentação do plano nos demais municípios:

Pimenteiras do Oeste – 1º de julho, às 9h

Cabixi – 1º de julho, às 15h

Alta Floresta d’Oeste – 2 de julho, às 14h

Alto Alegre dos Parecis – 3 de julho, às 9h

Costa Marques – 4 de julho, às 9h

São Francisco do Guaporé – 4 de julho, às 15h

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Arthur Amaral/Daiane Mendonça/ Marcos Nobre

Secom - Governo de Rondônia