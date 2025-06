Estudantes aprendem sobre regras de segurança no trânsito com teatro e brincadeiras

Para incentivar a conscientização sobre segurança no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) promoveu uma atividade lúdica e educativa com 115 crianças de 3 a 5 anos, no dia 25 de junho, em Porto Velho. A ação foi realizada na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental São Miguel Extensão I, no Bairro Socialista, e atendeu alunos da Creche, Pré I e Pré II, nos períodos da manhã e da tarde.

Executada pela Escola Pública de Trânsito (EPT), a dinâmica foi conduzida de maneira recreativa, com recursos para facilitar a compreensão das crianças sobre temas como segurança ao atravessar na faixa de pedestres, significado das cores do semáforo, equipamentos de segurança para ciclistas e o papel dos agentes de trânsito.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ações que incentivam o conhecimento nas crianças são sempre importantes. “As crianças são multiplicadoras de conhecimento e, com certeza, vão alertar seus pais e irmãos sobre o que aprenderam”, evidenciou.

Ao todo, 115 crianças de 3 a 5 anos participaram das atividades

APRENDER BRINCANDO

Um dos momentos mais esperados foi a participação da boneca Fafá, manipulada pela atriz bonequeira Vavá de Castro. Por meio de teatro e músicas educativas, a personagem ensinou de forma divertida e carismática como atravessar a rua com segurança, encantando os pequenos com sua abordagem leve e didática.

As crianças também participaram de dinâmicas interativas e encerraram o encontro com um juramento simbólico de boas práticas no trânsito, prometendo “olhar para os dois lados antes de atravessar a rua”, reforçando o aprendizado com compromisso e entusiasmo.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou que a ação busca formar cidadãos mais conscientes. “Para isso precisamos investir na primeira infância. Ensinar segurança no trânsito desde cedo é garantir um futuro com menos acidentes e mais responsabilidade nas vias.”

Fonte

Texto: Miro Costa

Fotos: Janaína Silva e Miro Costa

Secom - Governo de Rondônia