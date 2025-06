Banco do Povo já concedeu R$ 500 milhões para micro, pequenas e médias empresas desde 2023

O Dia Internacional das Micros, Pequenas e Médias Empresas é celebrado nesta sexta-feira (27). No estado de São Paulo, elas são 6,3 milhões, de acordo com dados do Mapa de Empresas, e foram responsáveis por 67,8% do total de empregos com carteira assinada em 2024, conforme levantamento extraído do painel do Sebrae com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).