Detran-SP lança serviço para liberação instantânea de veículo recolhido

O uso da tecnologia para entregar serviços mais eficientes e facilitar a vida das pessoas segue como foco do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) com o lançamento de uma nova ferramenta para liberação de veículos recolhidos a pátios por infração de trânsito. Desenvolvido com base na hiperautomação – entrelaçamento de tecnologias que dispensa a ação humana –, o serviço permite a liberação em minutos, por meio de jornada iniciada pelo portal do Detran-SP . Chamada de LIVE – Liberação Instantânea de Veículos e com assinatura da Prodesp, empresa de tecnologia do estado também vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), a ferramenta já liberou mais de cem veículos.