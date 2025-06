Celebração do esporte e disciplina marcam encerramento dos Jogos Intermunicipais socioeducativos

Chegou ao fim a 4ª edição dos Jogos Intermunicipais da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (Fease), que aconteceu nos dias 25 e 26 de junho, em Ji-Paraná. Durante dois dias intensos, os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de diversas unidades do estado competiram em um ambiente de esporte, disciplina e, sobretudo, segurança. O evento celebrou o talento dos jovens atletas e reforçou o papel fundamental dos agentes socioeducativos na garantia de um processo ressocializador eficaz e protegido.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reafirma o comprometimento da gestão estadual com a ressocialização. “Oferecer oportunidades de educação, cultura e esporte é o caminho mais eficaz para que os jovens possam reescrever suas histórias. Com apoio e estrutura, nossos adolescentes podem trilhar novos rumos e se tornar cidadãos plenos e produtivos”, salientou.

A participação dos adolescentes nos Jogos Intermunicipais 2025 representa um passo fundamental no processo de reintegração à sociedade. No entanto, essa oportunidade só é possível com um planejamento de segurança estratégico e a atuação dos agentes socioeducativos. A equipe da Fease vem trabalhando para assegurar que os jovens possam vivenciar o esporte e a interação social de forma segura e construtiva.

A segurança durante os jogos é essencial para garantir a ordem, a disciplina e, acima de tudo, a proteção dos jovens. Para que essa experiência seja plenamente aproveitada, a segurança é a base que permite aos jovens focar em seu desenvolvimento e nas lições que o esporte pode oferecer.

De acordo com o coordenador Técnico de Segurança Institucional, Alexandro Lopes Geber, a segurança educativa se inicia desde a preparação dos adolescentes para a realização dos jogos. “Nosso objetivo, além de promover a integração e o desenvolvimento dos adolescentes através do esporte, era justamente garantir que tudo ocorresse com a máxima segurança. A segurança dos adolescentes foi, desde o primeiro momento, nossa prioridade absoluta. Planejamos cada detalhe, desde o transporte e alojamento até a movimentação dentro e fora dos locais de competição. Nosso foco foi criar um ambiente onde os jovens pudessem se concentrar nas atividades esportivas, interagir positivamente e sentir-se protegidos em todos os momentos”, explicou.

FERRAMENTA DE RESSOCIALIZAÇÃO

Os Jogos Intermunicipais 2025 destacou o esporte como ferramenta de ressocialização para os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A diretora-executiva do Instituto Chance e Vice-Presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Caroline Gonçalves Araújo, destacou a relevância do evento para o desenvolvimento dos jovens. “O esporte tem um poder transformador incomparável. Não só estimula o desenvolvimento físico e mental, mas também atua como um poderoso instrumento de inclusão social e de construção de cidadania. Ao participar desses jogos, esses adolescentes estão aprendendo lições valiosas que levarão para a vida toda, lições que são fundamentais para sua reintegração à sociedade.”

O encerramento dos Jogos Intermunicipais da Fease em Ji-Paraná não marcou apenas o fim de uma competição, mas, deixa um legado de sucesso, reforçando a importância de atividades socioeducativas de qualidade e na valorização dos profissionais que tornam tudo isso possível.

Fonte

Texto: Simoni Marinho e Liduína Girão

Fotos: Ésio Mendes e Liduína Girão

Secom - Governo de Rondônia