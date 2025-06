Ações integradas garantem mais segurança no transporte escolar em Rondônia

Durante as ações, são verificados documentos do veículo e do condutor, além das condições estruturais dos automóveis

Com o objetivo de garantir a integridade dos estudantes que dependem diariamente do transporte escolar, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) realiza fiscalizações preventivas em veículos de transporte de alunos pelo estado. A operação, desenvolvida pela Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT), executou, até o momento, 58 fases em áreas urbanas e rurais.

Durante as ações, são verificados documentos do veículo e do condutor, além das condições estruturais dos automóveis. O foco da fiscalização é assegurar que os veículos estejam aptos a circular com segurança, reduzindo o risco de acidentes e falhas durante o transporte dos alunos até escolas e universidades.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o trabalho preventivo tem fundamental importância na prevenção de sinistros e preservação de vidas. “A fiscalização do transporte escolar tem a função de garantir a integridade dos estudantes, contribuindo para um deslocamento seguro, tanto para os alunos como para os demais condutores”.

Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha o objetivo é proteger os estudantes. “Essa fiscalização é uma responsabilidade do Detran e tem caráter preventivo. Nosso foco é proteger vidas e garantir que os estudantes viajem com segurança todos os dias”.

O diretor de Fiscalização do Detran-RO, Welton Ribeiro, destaca que o trabalho também é educativo, uma vez que “as equipes orientam os condutores e responsáveis para que realizem os ajustes necessários. Nossa intenção é que todos os veículos estejam regulares e seguros”.

