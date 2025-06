A alimentação escolar nas unidades de ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) continuará a ser preparada e servida para estudantes da rede pública mesmo durante as férias do meio do ano, entre os dias 3 e 22 de julho. Mães, pais e familiares interessados no complemento das refeições no período devem solicitar o atendimento até esta sexta-feira (27).