Feira do Empreendedor movimenta economia local com nova edição nesta sexta-feira (27), em Porto Velho

AFeira do Empreendedor retorna nesta sexta-feira (27), com mais uma edição especial na rua Pio XII, ao lado do Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho, das 7h30 às 16h. A iniciativa, promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), tem impulsionado a economia e a inclusão social na capital.

Com mais de 19 edições realizadas na atual gestão, o projeto é reconhecido por dar visibilidade aos pequenos empreendedores e criar uma vitrine diversificada de produtos e serviços — indo da gastronomia ao artesanato, passando pela agricultura familiar e itens do agronegócio.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca que abrir espaço para esse público é garantir progresso em duas frentes: a econômica e o social. “Quando criamos oportunidades para o pequeno empreendedor, fortalecemos o ciclo da renda, da independência e do desenvolvimento de Rondônia”, afirmou.

Quase 2 mil expositores já participaram da ação desde o início, aproveitando o ambiente gratuito para divulgar suas marcas e alcançar novos públicos. Segundo o secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves, a estrutura montada visa proporcionar conforto e acessibilidade para expositores e visitantes. “Escolhemos um ponto estratégico onde há grande fluxo de servidores e moradores, facilitando o acesso e incentivando o consumo dos produtos locais”, explicou.

NEGÓCIOS QUE TRANSFORMAM

A coordenadora de empreendedorismo, Gisele Cintra, destaca que as feiras são uma porta de entrada para o crescimento de micro e pequenos negócios. “É uma oportunidade de mostrar a produção local, fomentar a economia criativa e garantir visibilidade para quem deseja crescer com dignidade e autonomia”, ressaltou.

Além de ser uma plataforma gratuita para comercialização, o evento se consolida como espaço de conexão e aprendizado entre os empreendedores, com histórias inspiradoras de superação e sucesso surgindo a cada edição.

COMO PARTICIPAR DAS PRÓXIMAS EDIÇÕES

Embora a edição do dia 27 de junho já tenha sido selecionada,os empreendedores interessados ainda podem participar das próximas feiras. O processo é simples e organizado por meio de credenciamento. Confira o passo a passo:

Acesse o edital de credenciamento no link ; Clique em“Quero me credenciar”e preencha os dados solicitados. Após o credenciamento, selecione a feira que deseja participar no link“Quero garantir minha participação”. Aguarde o sorteio — gravado e publicado na página da Sedec — e, caso seja contemplado, a equipe organizadora entrará em contato. Uma vez credenciado, será necessário apenas manifestar interesse nas próximas edições e aguardar o sorteio correspondente.

A Feira do Empreendedor é uma oportunidade contínua para quem busca transformar seu negócio e contribuir com o desenvolvimento de Rondônia por meio do empreendedorismo.

Fonte

Texto: Marina Espíndola

Fotos: Daiane Mendonça e Ésio Mendes

Secom - Governo de Rondônia