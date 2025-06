Jogos Intermunicipais Socioeducativos fortalecem inclusão e ressocialização de adolescentes em Rondônia

Omunicípio de Ji-Paraná está sediando a 4ª edição dos Jogos Intermunicipais Socioeducativos 2025. O evento visa promover a integração social dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no sistema socioeducativo do estado, para que possam através do esporte, criar oportunidades de acolhimento, integração e ressocialização. A iniciativa é organizada pela Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (Fease), que reúne adolescentes de diversas cidades de Rondônia em competições esportivas como futsal, xadrez, tênis de mesa, atletismo e natação.

A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades locais e estaduais. O evento é um momento de celebração do esporte como ferramenta de transformação e inclusão social que se consolida como um passo significativo na jornada de reintegração desses jovens à sociedade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o esporte, a cultura e a educação são pilares essenciais para a reconstrução de vidas e para que esses adolescentes possam vislumbrar um futuro diferente. “É investindo em programas como este que garantimos que eles tenham as ferramentas e o apoio necessários para se tornarem cidadãos plenos e contribuírem positivamente para o desenvolvimento do estado.”

TRANSFORMAÇÃO PELO ESPORTE

Os Jogos Intermunicipais Socioeducativos envolvem uma série de atividades que promovem o desenvolvimento de habilidades sociais, o trabalho em equipe e a autoconfiança. A expectativa é que o evento contribua para a construção de um futuro mais promissor para os jovens participantes.

Nesta edição, cerca de 200 adolescentes oriundos de diferentes municípios foram acolhidos no Complexo de Atendimento Socioeducativo de Ji-Paraná para participar das competições. Estão representadas as seguintes instituições:

UIMS – Unidade de Internação Masculina Sentenciada de Porto Velho

USARIQ – Unidade Socioeducativa de Ariquemes

CASSEM – Centro de Atendimento em Semiliberdade

CASE – Centro de Atendimento Socioeducativo de Ji-Paraná

USCAC – Unidade Socioeducativa de Cacoal

CSERM – Centro Socioeducativo de Rolim de Moura

USVIL – Unidade Socioeducativa de Vilhena Complexo de Atendimento Socioeducativo

De acordo com o presidente da Fease, Antônio Silva, os jogos representam mais do que apenas um campeonato, “há um poder transformador no esporte, uma vez que, ensina mais do que apenas regras e técnicas, ensina valores como respeito, disciplina, cooperação e superação. Dentro de quadra aprendemos a cair e levantar a errar e recomeçar, e, a competir com dignidade e acima de tudo a conviver. Certamente, o que eles estão aprendendo dentro dos jogos irá reverberar em suas vidas no futuro,” destacou.

O juiz da 2ª Vara Cível e da Infância e Juventude da Comarca de Ji-Paraná, Leonardo Leite Mattos e Souza, pontuou que o estado de Rondônia tem atuado atendendo ao padrão do – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) que visa a organização e execução de medidas socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei, buscando promover a proteção e defesa de seus direitos e estabelecer a atuação articulada entre família, sociedade e estado no acompanhamento desses jovens. “Nosso trabalho é garantir que esses adolescentes em conflito com a lei recebam o tratamento adequado, levando em conta suas necessidades e peculiaridades, e de mãos dadas com toda a rede que integra a Fease, para que eles não voltem e que progridam para um próximo período da vida.”

PROGRAMAÇÃO 26/06

8h APRESENTAÇÃO CULTURAL

9h NATAÇÃO

10h CLASSIFICATÓRIAS FUTSAL (Continuação)

3º Jogo – ROLIM/CASSEM X Vilhena

10h45 FUTSAL SEMIFINAIS

4º Jogo – Venc. Jogo1 x Venc. Jogo 2 – 1º Finalista

5º Jogo – Venc. Jogo3 x Perd. maior pontuação da 1º – fase 11:20 às 11:50 (int. 5 min) 2º Finalista

6º Jogo – Perd. Jogo 4 x Perd. Jogo 5 – 11:30 às 12:10 (intervalo 5 min) 3º Colocado

12h Almoço

14h Final Futsal

Vencedor Jogo 4 x Vencedor Jogo 5

1º e 2º Colocado

16h Cerimônia de Encerramento

